مدرب برتغالي جديد مرشح لقيادة الأهلي.. من هو؟

دخل البرتغالي برونو لاجي، المدير الفني لنادي بنفيكا، ضمن حسابات إدارة النادي الأهلي؛ لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلفًا للإسباني ريبيرو.

وتشير تقارير صحفية، إلى أن “لاجي” بات قريبًا من إنهاء مهمته مع بنفيكا؛ مما جعله من أبرز المرشحين لتولي المهمة داخل القلعة الحمراء، خاصة أن إدارة الأهلي ترى أنه يملك المعايير المطلوبة في المدرب الجديد.

ويعد ملف المدير الفني الجديد أحد أهم الملفات المطروحة داخل النادي، حيث يبرز أيضًا اسم المدرب البرتغالي فرناندو سانتوس، الذي يمتلك خبرة واسعة على المستوى الدولي مع منتخبي البرتغال واليونان.

وبحسب تقارير صحفية، لا تزال المفاوضات مستمرة مع أكثر من اسم، حيث تدرس إدارة الأهلي جميع الخيارات المتاحة بدقة؛ قبل اتخاذ القرار النهائي والإعلان الرسمي عن هوية المدير الفني القادم.