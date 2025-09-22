قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة
وزير الري: مصر ملتزمة ببناء مستقبل أفضل للقارة الإفريقية.. والمياه جسر للتعاون والتضامن والتنمية
السفير السعودي بالقاهرة: العلاقات بين بلدينا تمضي في مسارها الواثق
لا للمزايدين.. الوزير: القاهرة والرياض شراكة حقيقية وعلاقة استراتيجية وطبيعة خاصة
رئيس سنغافورة: الأزهر منارة للعلم وتعزيز التفاهم بين الأديان والثقافات وتحقيق السلام
مفتي الجمهورية لقضاة ماليزيا: هذا منهجكم في التعامل مع النوازل الحديثة
مُصوِّر صدى البلد يفوز بجائزة أفضل صورة في معرض MEDFEST بالجامعة الأمريكية
خالد الغندور: محمد صلاح ليس أسطورة بل هرم من أهرامات الوطن العربي
عماد الدين حسين: ما فعلته مصر مع الطفلين الفلسطينيين امتداد لدورها التاريخي تجاه القضية
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع أمطارًا شمالي مصر وحرًا شديدًا جنوبها
أحمد الشرع: يمكن أن نتحدث عن علاقة مع إسرائيل بعد الاتفاق الأمني
سويلم: أعمال حماية شواطئ الإسكندرية ضرورة لمواجهة العوامل الطبيعية والأمواج العالية

حمادة خطاب

قام الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الإثنين الموافق 22 سبتمبر 2025، بزيارة ميدانية إلى محافظة الإسكندرية لتفقد أعمال حماية الشواطئ بالمحافظة، وكان في استقباله الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، الذي أعرب عن ترحيبه بالزيارة.

وتفقد الوزير خلال جولته أعمال المرحلة الأولى من عملية حماية ساحل مدينة الإسكندرية الممتدة من منطقة بئر مسعود حتى المحروسة، بالإضافة إلى عملية تدعيم الحواجز الغاطسة الخاصة بحماية الساحل. وأشاد الدكتور سويلم بجهود هيئة حماية الشواطئ في متابعة التنفيذ، موجهاً بضرورة الاستمرار في المتابعة الميدانية لضمان الانتهاء من كافة الأعمال وفق البرنامج الزمني المقرر.

وأكد الوزير أن ما تتعرض له شواطئ الإسكندرية وطريق الكورنيش في المنطقة من المحروسة حتى بئر مسعود من عوامل طبيعية حادة وأمواج عالية، استلزم تنفيذ هذه الأعمال لحماية طريق الكورنيش والاستثمارات الواقعة خلفه، إلى جانب استعادة الشواطئ التي فُقدت بالنحر سابقاً، بما يتيح لمحافظة الإسكندرية تعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة والعمل على زيادتها مستقبلاً.

جدير بالذكر أن عملية حماية ساحل مدينة الإسكندرية تمتد بطول 2 كيلومتر، وتشمل تنفيذ أعمال تدعيم الحواجز الغاطسة في الاتجاه الغربي بطول 1100 متر، وفي الاتجاه الشرقي بطول 500 متر. وتتكون أعمال التدعيم من كتل تترابود بأوزان تتراوح بين 7 و22 طناً لطبقة الحماية الرئيسية، وأحجار متدرجة من 1 إلى 3 أطنان للقدمات، وأحجار متدرجة من 50 إلى 100 كيلوجرام للفرشة، مع زيادة عرض أعلى الحواجز الغاطسة من 40 متراً إلى 60 متراً.

سويلم الموارد المائية والري الإسكندرية هاني سويلم

