سويلم: أعمال حماية شواطئ الإسكندرية ضرورة لمواجهة العوامل الطبيعية والأمواج العالية

قام الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الإثنين الموافق 22 سبتمبر 2025، بزيارة ميدانية إلى محافظة الإسكندرية لتفقد أعمال حماية الشواطئ بالمحافظة، وكان في استقباله الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، الذي أعرب عن ترحيبه بالزيارة.

وتفقد الوزير خلال جولته أعمال المرحلة الأولى من عملية حماية ساحل مدينة الإسكندرية الممتدة من منطقة بئر مسعود حتى المحروسة، بالإضافة إلى عملية تدعيم الحواجز الغاطسة الخاصة بحماية الساحل. وأشاد الدكتور سويلم بجهود هيئة حماية الشواطئ في متابعة التنفيذ، موجهاً بضرورة الاستمرار في المتابعة الميدانية لضمان الانتهاء من كافة الأعمال وفق البرنامج الزمني المقرر.

وأكد الوزير أن ما تتعرض له شواطئ الإسكندرية وطريق الكورنيش في المنطقة من المحروسة حتى بئر مسعود من عوامل طبيعية حادة وأمواج عالية، استلزم تنفيذ هذه الأعمال لحماية طريق الكورنيش والاستثمارات الواقعة خلفه، إلى جانب استعادة الشواطئ التي فُقدت بالنحر سابقاً، بما يتيح لمحافظة الإسكندرية تعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة والعمل على زيادتها مستقبلاً.

جدير بالذكر أن عملية حماية ساحل مدينة الإسكندرية تمتد بطول 2 كيلومتر، وتشمل تنفيذ أعمال تدعيم الحواجز الغاطسة في الاتجاه الغربي بطول 1100 متر، وفي الاتجاه الشرقي بطول 500 متر. وتتكون أعمال التدعيم من كتل تترابود بأوزان تتراوح بين 7 و22 طناً لطبقة الحماية الرئيسية، وأحجار متدرجة من 1 إلى 3 أطنان للقدمات، وأحجار متدرجة من 50 إلى 100 كيلوجرام للفرشة، مع زيادة عرض أعلى الحواجز الغاطسة من 40 متراً إلى 60 متراً.