ماذا نقرأ بعد صلاة العشاء؟.. وصية نبوية وكنز من الأذكار المستجابة
مهيب عبد الهادي يزف بشري سارة لجماهير الأهلي
هيئة الإسعاف: 90 ثانية فقط لتحرك السيارات بعد تلقي البلاغ
طرق ضبابية وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس غدا
مران الأهلي| النحاس يعلن قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود
دور بطولي للإسعاف المصري في التعامل مع المصابين الفلسطينيين.. تفاصيل
أبو الغيط: من الوارد جدا طلب عضوية فلسطين الدائمة في الأمم المتحدة
حزب الاتحاد: إنقاذ الطفل «جدوع» وأسرته تجسيد لإنسانية الرئيس السيسي ودعم مصر للأشقاء الفلسطينيين
نائب رئيس الكونجرس الكندي العربي: تنامي الدعم الشعبي الفلسطيني ساهم في تحول المواقف الحكومية
وصلوا للكنز .. 5 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل منزل بالبدرشين
مقررة أممية: إسرائيل تجني أرباحًا من الإبادة في غزة
ترامب في ورطة بسبب 50 ألف دولار.. ماذا حدث ؟
رياضة

الأهلي يتفاوض مع مدرب تركي..فمن هو

الاهلي
الاهلي
ميرنا محمود

كشف الإعلامي سيف زاهر عن وجود مفاوضات بين النادي الاهلي والمدرب التركي عبدالله أفجي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فنيا.

و كتب سيف زاهر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك : تقارير.. الأهلي تفاوض مع المدرب التركي عبدالله أفجي، سبق للمدرب تدريب طرابزون أثناء احتراف محمود تريزيجية.

ويعاني النادي الأهلي فى الآونة الأخيرة عديد الأزمات التي ضربت صفوف فريق الكرة الأول يأتي أبرزها أوضة اللبس قبل قمة الزمالك.

وتعتبر عقود نجوم الأهلي هي أبرز الأزمات الأخيرة عقب التعاقد مع أسماء رنانة مثل المغربي أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو والتونسي محمد علي بن رمضان مع بداية الموسم الجاري.

وقبل قمة الزمالك المقرر إقامتها يوم 29 سبتمبر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز طفت علي السطح أزمة تمرد إمام عاشور نجم القلعة الحمراء وخروج وكيله آدم وطني بتصريحات نارية استنكرتها إدارة النادي الأهلي.

وما أشعل الأزمة ما تردد حول مطالبة إمام عاشور بمساواته بعقد زميله فى القلعة الحمراء أحمد سيد زيزو وتسريب تقاضي الأخير 100 مليون جنية في العقد الخاص به.

الاهلي سيف زاهر المدرب التركي عبدالله أفجي عبدالله أفجي

