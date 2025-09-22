الأهلي يتفاوض مع مدرب تركي..فمن هو

كشف الإعلامي سيف زاهر عن وجود مفاوضات بين النادي الاهلي والمدرب التركي عبدالله أفجي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فنيا.

و كتب سيف زاهر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك : تقارير.. الأهلي تفاوض مع المدرب التركي عبدالله أفجي، سبق للمدرب تدريب طرابزون أثناء احتراف محمود تريزيجية.

ويعاني النادي الأهلي فى الآونة الأخيرة عديد الأزمات التي ضربت صفوف فريق الكرة الأول يأتي أبرزها أوضة اللبس قبل قمة الزمالك.

وتعتبر عقود نجوم الأهلي هي أبرز الأزمات الأخيرة عقب التعاقد مع أسماء رنانة مثل المغربي أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو والتونسي محمد علي بن رمضان مع بداية الموسم الجاري.

وقبل قمة الزمالك المقرر إقامتها يوم 29 سبتمبر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز طفت علي السطح أزمة تمرد إمام عاشور نجم القلعة الحمراء وخروج وكيله آدم وطني بتصريحات نارية استنكرتها إدارة النادي الأهلي.

وما أشعل الأزمة ما تردد حول مطالبة إمام عاشور بمساواته بعقد زميله فى القلعة الحمراء أحمد سيد زيزو وتسريب تقاضي الأخير 100 مليون جنية في العقد الخاص به.