غياب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية 2025
مصر وأوغندا تبحثان تعزيز التعاون الاستراتيجي والأمن المائي ودعم الاستقرار الإقليمي
برلمان الاتحاد من أجل المتوسط يرحب بالاعتراف المتسارع من العديد من الدول بالدولة الفلسطينية
مصر والعراق يؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية ورفض العدوان الإسرائيلي على غزة
الفوضى تعود إلى غرب ليبيا.. اشتباكات مسلحة في صبراتة ومعارك عشوائية وسط الأحياء
أمازون تتحول إلى ساحة رعب.. مقتل مسلح بعد هجوم بولاية جورجيا الأمريكية
السفير ماجد عبد الفتاح: عدد الدول المعترفة بفلسطين سيرتفع إلى 165
لماذا اعترفتُ بالدولة الفلسطينية؟.. رئيس وزراء بريطانيا يكتب مقالا لشَعب الاحتلال
محمود الهباش: الاعتراف الدولي بفلسطين بفضل حكمة السلطة.. فيديو
مركز مفاجئ لـ هالاند.. ترتيب أسماء المرشحين للتويج بالكرة الذهبية 2025
السياسي الابرز ببريطانيا "جورج غالاوي" في حوار لـ صدى البلد: موقف مصر من تهجير الفلسطنيين صحيح وروسيا هي روما الجديدة
ببولاق الدكرور والدقي.. محافظ الجيزة يقرر إيقاف المقصرين عن العمل وإحالتهم للتحقيق
أخبار البلد

رئيسة القومي للمرأة تبحث سبل تعزيز التعاون مع هيئة تنمية الصعيد

أمل مجدى

 استقبلت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اللواء عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد، في زيارته الأولى للمجلس بعد توليه منصبه الجديد كرئيس للهيئة، وذلك بحضور كل الدكتور مازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي، والأستاذة نجوى إبراهيم مسؤولة التدريبات الحرفية بالمجلس.

    هدف اللقاء الى بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، ومناقشة سبل تمكين المرأة في محافظات الصعيد..

حيث أكدت المستشارة أمل عمار أن المجلس القومي للمرأة يولي اهتماماً بالغاً بدعم مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة، مع التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التشبيك والتكامل مع مختلف الجهات والمؤسسات، لاسيما في محافظات صعيد مصر عبر توفير التدريبات اللازمة لهن في مختلف الحرف اليدوية التي تعكس هوية كل محافظة بما يحقق مفهوم الاستدامة، مؤكدة على أن تمكين المرأة اقتصادياً ينعكس بالإيجاب على الأسرة المصرية بما يحد من العديد من المشكلات من بينها الهجرة غير الشرعية.  

فيما أكد اللواء عمرو عبد المنعم على سعادته بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وتطلعه لاستكمال الجهود المبذولة، مشددًا على دعم الهيئة لجهود المجلس للارتقاء بجودة المنتجات اليدوية في المجالات الحرفية المختلفة والتي يتم تصنيعها بأيدي النساء.

المجلس القومي للمرأة الصعيد أمل عمار

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

هدير عبد الرازق

الحبس سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية

شجاعة طفل غزة الذي حمل شقيقه

مصر تنتصر للبراءة.. رحلة إنقاذ طفل غزة الذي حمل شقيقه للنزوح وأبكي العالم| فيديو وصور

غزة

اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي

المتهمون

القبض على رجل و3 سيدات يمارسون الرزيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية

عبد الله أفجي وتريزيجيه

مدرب تريزيجيه السابق.. هل يقترب عبد الله أفجي من الأهلي؟ | خاص

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

مسلم ويارا تامر

مسلم يعلن انفصاله عن زوجته يارا تامر .. تعرف على السبب

تصادم سيارتين بطريق الهضبة بأسيوط

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق الهضبة في أسيوط

السيارة

القبض على قائد سيارة عرض حياة المواطنين للخطر بالجيزة

إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط

إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى بأسيوط

بالصور

مرسيدس تتراجع عن "كل شيء بالشاشة".. الأزرار التقليدية تعود بقوة

معلقة عسل على الريق.. وصفة طبيعية لبداية يوم مليء بالصحة والطاقة

ينصح به الأطباء.. نوع توابل شهير يضاف على المشروبات الصحية والاكلات| فما فوائده الصحية

حيل ذكية لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

