وزير بريطاني سابق: رفع العلم الفلسطيني على مبنى السفارة الفلسطينية في لندن خطوة جيدة

قال أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السابق، إنّ رفع العلم الفلسطيني على مبنى السفارة الفلسطينية في لندن خطوة جيدة ، مشيرًا، إلى أنّ الموقف البريطاني لطالما كان أنهم سوف يعترفون بالدولة الفلسطينية في الوقت المناسب بما يؤثر بشكل واضح على عملية السلام.

وأضاف، في تصريحات مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "أعتقد أننا رأينا الكثير من عمليات السلام على مدار الأعوام السابقة، ولكن أعتقد أن ما جلب هذا القرار الآن على وجه الخصوص هو السلوكيات والأنشطة التي تحدث في قطاع غزة، والتوغل للمستوطنات في الضفة الغربية والإعلانات المتزايدة من الوزراء الإسرائيليين الذين يقولون إنهم لا يتوقعون أن يروا دولة فلسطينية".

وتابع: "كل ذلك رجح بأن حل الدولتين أصبح مهددًا، وأعتقد أن بريطانيا والدول الأخرى التي اتخذت هذا الموقف بالاعتراف بالدولة الفلسطينية لا بد أن تفعل شيئا للحفاظ على مبدأ حل الدولتين وأن يحافظوا على عناصر الدولة الفلسطينية".

وأوضح: "وأعتقد أن هذا أدى إلى أن الحكومة البريطانية في نهاية المطاف اتخذت هذا القرار، ولكن، هناك الكثير من الخطوات التي لا بد أن تتخذ، من بينها وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين، وأن يكون هناك إيصال للمساعدات، وكل هذه أمور تتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأعتقد أن هناك خطوات ستتخذ على أرض الواقع، وإلا لن يكون هناك دولة فلسطينية للسعي نحوها".