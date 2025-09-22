جداول رسمية| السكة الحديد تطلق خدمات جديدة لركاب الوجه القبلى

فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تطوير الخدمة المقدمة لجمهور الركاب قررت الهيئة امتداد مسير قطارى 927 / 926 القاهرة / الاسكندرية الي محطة أسيوط ، وتشغيل خدمة جديدة بعربات ثانية فاخرة على خط القاهرة / أسيوط والعكس لخدمة ركاب الوجه القبلى .



حيث تقرر اعتباراً من يوم السبت الموافق 27 / 9 / 2025 تشغيل قطار 930 ( ثانية فاخرة ) من القاهرة إلى أسيوط حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 08:30 ويصل أسيوط الساعة 13:20 طبقاً للجدول المرفق ، على أن يعود بقطار 929 ( ثانية فاخرة ) حيث يقوم من محطة أسيوط الساعة 13:40 ويصل القاهرة محطة القاهرة الساعة 18:30 طبقاً للجدول المرفق .

كما تقرر امتداد مسير قطار 926 (ثانية فاخرة) الإسكندرية / القاهرة لمحطة أسيوط حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 04:45 يصل أسيوط الساعة 12:15 طبقاً للجدول المرفق ، على أن يعود بقطار 927 ( ثانية فاخرة ) حيث يقوم من محطة أسيوط الساعة 16:00 ويصل الإسكندرية الساعة 23:50 طبقاً للجدول المرفق.



ويترتب على ما سبق تعديل مواعيد القطارات أرقام ( 979 – 974 – 736 – 703 – 157 – 3018 – 713 – 153 – 159 – 978 – 944 – 975 – 81 – 4 – 31 – 3503 ) طبقاً للجداول المرفقة .

يأتي ذلك انطلاقا من جهود الهيئة في تقديم خدمة مميزة للمواطنين علي كافة خطوط شبكة السكك الحديدية.