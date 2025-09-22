أحمد موسى: تصريحات ترامب ونتنياهو تكشف وهم السلام في الشرق الأوسط

قال الإعلامي أحمد موسى إن ممارسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جاءت مناقضة لتصريحاته بشأن رغبته في إحلال السلام بالشرق الأوسط، حيث لم يتخذ أي خطوات عملية تؤكد هذا التوجه.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسؤوليتي” المذاع عبر قناة صدى البلد، أن ترامب منح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر ليفعل ما يشاء في فلسطين، بما في ذلك القضاء على فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، بل زوده بالأسلحة التي كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد رفض منحها من قبل. وأضاف أن ترامب ونتنياهو لا يريدان السلام، بل يسعيان إلى تنفيذ خططهما لإلغاء أي أفق لحل الدولتين.

وتوقف موسى عند التصريحات المنسوبة لنتنياهو والتي نقلها توم براك، المبعوث الأمريكي إلى سوريا، مشيرًا إلى أنها تكشف أن نتنياهو “لا يعترف بالحدود ولا بالخطوط الحمراء، ومستعد للذهاب إلى أي مكان وفعل أي شيء إذا شعر أن إسرائيل مهددة”، وهو ما اعتبره موسى أخطر مؤشر على التصعيد المقبل في المنطقة.

وشدد الإعلامي على أن تصريح المبعوث الأمريكي “خطير للغاية”، لأنه يعكس أن إسرائيل غير معنية بالسلام ولا بالاتفاقيات الدولية، وأن الولايات المتحدة تدعم سياساتها التوسعية على حساب دول المنطقة، ما يثبت أن “السلام مجرد وهم”.

وفي سياق متصل، أشار موسى إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت، الجمعة، بأغلبية ساحقة لصالح إعلان دولي جديد يطالب بخطوات ملموسة ومحددة زمنياً نحو تنفيذ حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وجاء الإعلان المكوّن من سبع صفحات ثمرة مؤتمر دولي استضافته السعودية وفرنسا في يوليو الماضي داخل الأمم المتحدة، وقاطعته الولايات المتحدة وإسرائيل.

ووفق نتائج التصويت، أيد القرار 142 دولة، بينما عارضته 10 دول فقط، وامتنعت 12 دولة عن التصويت، وهو ما يعكس شبه إجماع دولي على دعم حل الدولتين رغم الرفض القوي من واشنطن وتل أبيب.