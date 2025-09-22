قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يستضيف اجتماعاً وزارياً حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة ببعثة مصر لدى الأمم المتحدة
أنالينا بيربوك: الجمعية العامة للأمم المتحدة توصي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا
الأمم المتحدة: العالم خذل الطفلة الفلسطينية هند رجب
رئيس شعبة الذهب: ارتفاع تاريخي بـ60 دولارا في الأوقية.. والسوق يترقب
جوتيرش: إقامة دولة فلسطينية مستقلة ليست مكافأة بل حق مشروع
اتحاد الكرة يطالب الزمالك بإثبات صحة موقفه في إعلانات زيزو
جوتيريش: لا شيء يبرر العقاب الجماعي لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني
عقب اعترافه بدولة فلسطين| ماكرون: القانون يجب أن يسود دوما على القوة
جوتيريش: أشعر بخيبة أمل لحرمان الوفد الفلسطيني من الحضور للأمم المتحدة
ماكرون: الدولة الفلسطينية يجب أن تكون منزوعة السلاح
مايعرفوش إنهم تريند.. عضو اللجنة المصرية لإغاثة غزة يكشف كواليس العثور على طفلي الرشيد
أحمد موسى: تصريحات ترامب ونتنياهو تكشف وهم السلام في الشرق الأوسط

ترامب
ترامب
رنا عبد الرحمن

قال الإعلامي أحمد موسى إن ممارسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جاءت مناقضة لتصريحاته بشأن رغبته في إحلال السلام بالشرق الأوسط، حيث لم يتخذ أي خطوات عملية تؤكد هذا التوجه.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسؤوليتي” المذاع عبر قناة صدى البلد، أن ترامب منح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر ليفعل ما يشاء في فلسطين، بما في ذلك القضاء على فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، بل زوده بالأسلحة التي كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد رفض منحها من قبل. وأضاف أن ترامب ونتنياهو لا يريدان السلام، بل يسعيان إلى تنفيذ خططهما لإلغاء أي أفق لحل الدولتين.

وتوقف موسى عند التصريحات المنسوبة لنتنياهو والتي نقلها توم براك، المبعوث الأمريكي إلى سوريا، مشيرًا إلى أنها تكشف أن نتنياهو “لا يعترف بالحدود ولا بالخطوط الحمراء، ومستعد للذهاب إلى أي مكان وفعل أي شيء إذا شعر أن إسرائيل مهددة”، وهو ما اعتبره موسى أخطر مؤشر على التصعيد المقبل في المنطقة.

وشدد الإعلامي على أن تصريح المبعوث الأمريكي “خطير للغاية”، لأنه يعكس أن إسرائيل غير معنية بالسلام ولا بالاتفاقيات الدولية، وأن الولايات المتحدة تدعم سياساتها التوسعية على حساب دول المنطقة، ما يثبت أن “السلام مجرد وهم”.

وفي سياق متصل، أشار موسى إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت، الجمعة، بأغلبية ساحقة لصالح إعلان دولي جديد يطالب بخطوات ملموسة ومحددة زمنياً نحو تنفيذ حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وجاء الإعلان المكوّن من سبع صفحات ثمرة مؤتمر دولي استضافته السعودية وفرنسا في يوليو الماضي داخل الأمم المتحدة، وقاطعته الولايات المتحدة وإسرائيل.

ووفق نتائج التصويت، أيد القرار 142 دولة، بينما عارضته 10 دول فقط، وامتنعت 12 دولة عن التصويت، وهو ما يعكس شبه إجماع دولي على دعم حل الدولتين رغم الرفض القوي من واشنطن وتل أبيب.

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

محمد صلاح

غياب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية 2025

هدير عبد الرازق

الحبس سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية

مسلم ويارا تامر

مسلم يعلن انفصاله عن زوجته يارا تامر .. تعرف على السبب

شجاعة طفل غزة الذي حمل شقيقه

مصر تنتصر للبراءة.. رحلة إنقاذ طفل غزة الذي حمل شقيقه للنزوح وأبكي العالم| فيديو وصور

ترامب

على رأسهم مصر.. ترامب يجتمع بقادة 8 دول عربية وإسلامية في واشنطن

المتهمون

القبض على رجل و3 سيدات يمارسون الرزيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية

غزة

اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي

سر الدعاء

سر الدعاء وأهمية اللجوء إلى الله عند الشدائد.. كنوز إيمانية لا تغفل عنها

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

أمين البحوث الإسلامية: النبي أول من طبق قيمة الإيثار بقوله "أمتي أمتي".. صور

الإفتاء

نقصان مروءة.. الإفتاء: لا يجوز الرجوع في الهبة إذا كانت بين ذوي رحم

بالصور

المسقعة المصرية..سر النكهة الغنية في طبق شهي من المطبخ التقليدي

طريقة عمل المسقعة
طريقة عمل المسقعة
طريقة عمل المسقعة

بين السريع والذوّاق.. أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل

أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل
أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل
أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل

طريقة عمل أرز بالدجاج بالوصفة الخليجية

ارز بالدجاج
ارز بالدجاج
ارز بالدجاج

كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟

كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟
كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟
كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟

إصابة مسلم بجلطة

وعكة صحية مفاجئة.. مسلم يكشف عن إصابته بجلطة

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

