السفير ماجد عبد الفتاح: مؤتمر حل الدولتين بنيويورك يشهد اعترافات جديدة بدولة فلسطين

رنا عبد الرحمن

كشف السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، عن الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر حل الدولتين في نيويورك، بالتزامن مع انطلاق الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح عبد الفتاح، في تصريحات لبرنامج “على مسؤوليتيمع الإعلامي أحمد موسى، أن المؤتمر سينعقد داخل قاعة الجمعية العامة، وهي القاعة الأكبر في مقر الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن فعالياته ستشهد إعلان اعترافات جديدة بدولة فلسطين من جانب ما بين 10 إلى 13 دولة حتى الآن، مع توقع انضمام دول أخرى خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أن المرحلة الثانية من المؤتمر ستتضمن الاستماع إلى تقارير يقدمها رؤساء 8 لجان فرعية، بمشاركة شخصيات إقليمية ودولية بارزة، من بينها الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومفوض السلم والأمن في الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن ممثلين عن 17 دولة إلى جانب القوى الرئيسية في المنطقة.

ولفت إلى أن هذه الفعاليات ستتبعها اجتماعات وزراء الخارجية العرب لبحث خطوات التحرك المستقبلية، مؤكدًا أن المؤتمر سيحقق “نتائج باهرة” يوم الثلاثاء المقبل، بما يعزز الموقف العربي والدولي تجاه القضية الفلسطينية.

وبشأن المقترحات المتعلقة بنشر قوات دولية في غزة، أوضح عبد الفتاح أن هذه الأفكار لا تزال قيد الدراسة، مشيرًا إلى أن المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية كان قد أقرها في اجتماعه يوم 4 سبتمبر الماضي، ويجري حاليًا التنسيق بشأنها مع الأمم المتحدة والجانب الفلسطيني، بما يشمل برامج تدريب لعناصر الشرطة الفلسطينية في مصر والأردن.

وفي السياق نفسه، غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، متجهًا إلى نيويورك ليرأس وفد مصر المشارك في المؤتمر، ممثلًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جامعة الدول العربية فلسطين مصر مصطفي مدبولي أحمد موسى

المسقعة المصرية..سر النكهة الغنية في طبق شهي من المطبخ التقليدي

طريقة عمل المسقعة

بين السريع والذوّاق.. أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل

أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل

طريقة عمل أرز بالدجاج بالوصفة الخليجية

ارز بالدجاج

كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟

كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟

