مستشار الرئيس الفلسطيني: الاعترافات العالمية بدولة فلسطين ثمرة صمود وتضحيات الشعب

أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن توالي الاعترافات الدولية بدولة فلسطين يمثل خطوة كبيرة ومهمة نحو تكريس الدولة الفلسطينية المستقلة، رغم رفض الاحتلال الإسرائيلي وإصراره على التنصل من القوانين الدولية.

وقال الهباش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن العالم اليوم بات أكثر وعيًا بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية والمشروعة، وأكثر ضيقًا بسياسات الاحتلال الذي يواصل إدارة ظهره للشرعية الدولية.

وأوضح أن هذه الاعترافات الدولية جاءت كثمرة لتضحيات الشعب الفلسطيني، من شهداء وجرحى وأسرى سقطوا ضحايا العدوان الإسرائيلي، إلى جانب حكمة القيادة الفلسطينية والجهود العربية الداعمة للقضية. ووجه الشكر لكل من وقف إلى جانب فلسطين، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني صامد في مواجهة مخططات التهجير والتهويد.

وأشار الهباش إلى أن الاستقرار للشعب الفلسطيني قادم لا محالة، وأن العالم بدأ يستيقظ وينحاز للحق والعدل، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تعيش حالة من العزلة السياسية بسبب انحيازها المستمر لإسرائيل، وهذه العزلة بحسب وصفه ستكون دافعًا لتعزيز الثبات على المبادئ الفلسطينية.

واختتم مستشار الرئيس الفلسطيني بالتأكيد على أن رفع العلم الفلسطيني على مباني السفارات حول العالم يعكس فرحة الشعب الفلسطيني بعد عقود طويلة من المعاناة، مضيفًا: “هذه الدماء الذكية ستثمر حرية وفرحًا قريبًا لشعبنا.”