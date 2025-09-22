قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: مؤتمر حل الدولتين في نيويورك فرصة تاريخية يجب اغتنامها لإنهاء عقود من الصراع والمعاناة
طريقة نوم النبي.. كيف كان ينام خير البشر؟
وزير الخارجية يستضيف اجتماعاً وزارياً حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة ببعثة مصر لدى الأمم المتحدة
أنالينا بيربوك: الجمعية العامة للأمم المتحدة توصي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا
الأمم المتحدة: العالم خذل الطفلة الفلسطينية هند رجب
رئيس شعبة الذهب: ارتفاع تاريخي بـ60 دولارا في الأوقية.. والسوق يترقب
جوتيرش: إقامة دولة فلسطينية مستقلة ليست مكافأة بل حق مشروع
اتحاد الكرة يطالب الزمالك بإثبات صحة موقفه في إعلانات زيزو
جوتيريش: لا شيء يبرر العقاب الجماعي لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني
عقب اعترافه بدولة فلسطين| ماكرون: القانون يجب أن يسود دوما على القوة
جوتيريش: أشعر بخيبة أمل لحرمان الوفد الفلسطيني من الحضور للأمم المتحدة
استقبال حافل لمنتخب ناشئات اليد 2008 بعد التتويج ببطولة إفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر

وصلت بعثة منتخب مصر للناشئات لكرة اليد مواليد 2008، إلى مصر بعد التتويج بلقب البطولة الإفريقية، التي استضافتها الجزائر خلال الفترة من 14 إلى 21 سبتمبر الحالي.

وكان في استقبال البعثة الكابتن خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، والدكتور أشرف البيجرمي رئيس قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة، وخالد ديوان نائب رئيس الاتحاد المصري لليد، وعبير عقيل عضوة مجلس الادارة بجانب رئيس البعثة محمد جمال هليل عضو مجلس الإدارة ، وايهاب العزب المدير التنفيذي للاتحاد ..

من جانبه هنأ خالد فتحي، منتخب الناشئات مشددًا أنهن نجحن في استكمال مسيرة الإنجازات التي تتحقق في الاتحاد المصري لكرة اليد مؤخرًا.

وتوج الفراعنة بلقب البطولة بعد الفوز على تونس في المباراة النهائية بنتيجة 33/21.

وتأهل منتخب مصر للمباراة النهائية بعد الفوز على أنجولا في نصف النهائي بنتيجة 19/16.


وضمت قائمة اللاعبات في البطولة كل من، جيداء كامل، ريتاج محمد، جنى أحمد، جويرية تامر، مي شريف، سندس عصام، جودي متولي، فرح فرج، زينة مصيلحي، ريم إيهاب، ميرنا أشرف، هايا الخطيب، ملك عمرو، ملك سامح، ملك خميس، فريدة أبو المجد، زينة عمرو، وملك أبو زهرة.

فيما يرأس بعثة المنتخب الوطني محمد جمال هليل، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويضم الجهاز الفني كل من، قاسم إبراهيم مديرًا فنيًا، محمد دعبس مدربًا عامًا، سحر محمود مديرًا إداريًا، محمد منعم مدربًا لحراس المرمى، محمد كمال محللًا للأداء.

