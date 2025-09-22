استقبال حافل لمنتخب ناشئات اليد 2008 بعد التتويج ببطولة إفريقيا

وصلت بعثة منتخب مصر للناشئات لكرة اليد مواليد 2008، إلى مصر بعد التتويج بلقب البطولة الإفريقية، التي استضافتها الجزائر خلال الفترة من 14 إلى 21 سبتمبر الحالي.

وكان في استقبال البعثة الكابتن خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، والدكتور أشرف البيجرمي رئيس قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة، وخالد ديوان نائب رئيس الاتحاد المصري لليد، وعبير عقيل عضوة مجلس الادارة بجانب رئيس البعثة محمد جمال هليل عضو مجلس الإدارة ، وايهاب العزب المدير التنفيذي للاتحاد ..

من جانبه هنأ خالد فتحي، منتخب الناشئات مشددًا أنهن نجحن في استكمال مسيرة الإنجازات التي تتحقق في الاتحاد المصري لكرة اليد مؤخرًا.

وتوج الفراعنة بلقب البطولة بعد الفوز على تونس في المباراة النهائية بنتيجة 33/21.

وتأهل منتخب مصر للمباراة النهائية بعد الفوز على أنجولا في نصف النهائي بنتيجة 19/16.



وضمت قائمة اللاعبات في البطولة كل من، جيداء كامل، ريتاج محمد، جنى أحمد، جويرية تامر، مي شريف، سندس عصام، جودي متولي، فرح فرج، زينة مصيلحي، ريم إيهاب، ميرنا أشرف، هايا الخطيب، ملك عمرو، ملك سامح، ملك خميس، فريدة أبو المجد، زينة عمرو، وملك أبو زهرة.

فيما يرأس بعثة المنتخب الوطني محمد جمال هليل، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويضم الجهاز الفني كل من، قاسم إبراهيم مديرًا فنيًا، محمد دعبس مدربًا عامًا، سحر محمود مديرًا إداريًا، محمد منعم مدربًا لحراس المرمى، محمد كمال محللًا للأداء.