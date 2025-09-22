مايعرفوش إنهم تريند.. عضو اللجنة المصرية لإغاثة غزة يكشف كواليس العثور على طفلي الرشيد

أكد محمد صلاح عضو اللجنة المصرية لإغاثة أهل غزة، أن اللجنة قامت بالبحث عن طفلي طريق الرشيد؛ بتعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال محمد صلاح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»: «عثرنا على الطفلين في مخيم مدينة حمد في مواصي خان يونس، وتم إيواء الطفلين في مخيم اللجنة المصرية 4».

وأضاف محمد صلاح: «قمنا بالواجب مع الطفلين، عثرنا عليهما بعد التواصل مع أقارب لهم ووجدناهم في وضع صعب».

وأكد محمد صلاح: «الطفلين ميعرفوش إنهم تريند على السوشيال ميديا، واتبسطوا لما عرفوا إن الرئيس السيسي مهتم بيهم».