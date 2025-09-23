مدير مركز السياسة الخارجية العالمية: ترامب لا يملك سلطة التحكم في الإنفاق

قال جاستن توماس راسل مدير مركز السياسة الخارجية العالمية، إنّ الجمود الواضح بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي، خاصة في مجلس الشيوخ ليس أمرا جديدا لم نره من قبل، هذا أمر نعرفه ونراه منذ 50 عاما داخل الكونرجس، لكن التغيير هو عادة أن الجمهوريين عندما يهددون بإغلاق عام، الديمقراطيون يطلبون بإصدار قرار خاص بالإنفاق على المدى القريب ويكون واضح.

وأضاف راسل، في تصريحات مع الإعلامي أحمد بشتو، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ولكن الديمقراطيون الآن لديهم مشكلات في السياسة، هم يريدون أن يتم تمويلهم، والجمهوريون الذين يمتلكون الأغلبية يرون أن تلك ليست أولوية ولا يدعمون ذلك".

وتابع: "وكناتج، نرى هذه المعركة في الكابيتول، هذا غريب أن نرى أن هنالك فشل في الوصول إلى حل نظرا للإنفاق الذي يستمر، وفي مجلس الشعب عندما يتكلمون عن الإنفاق قصير المدى، يقول آخرون سنقوم بعمل إغلاق عام.. هذا موقف غريب، لكن هذا موقف لم نره قبلا لأن هذه المرة الأدوار معكوسة".

وأوضح: " ترامب ليس لديه القدرة على التحكم في الإنفاق، هذا يقع ضمن سلطة الكونجرس، هو يمكنه أن يتقدم بمشروع قانون أو أن يضغط على أعضاء الكونجرس، لكن هذا يقع فقط في أيدي أعضاء الكونجرس، وترامب ليس لديه شيء يمكنه أن يفعله حيال ذلك".

وأوضح: "هو ربما يضغط على قاعدته الجماهيرية لكي يصل إلى ما يريد، وهنالك بعض الجمهوريين الذين يقولون أنهم أخذوا صف ترامب في ذلك، وإذا حدث ذلك داخل أروقة الكونجرس فسيقوم حلفاء ترامب بالضغط على الأعضاء الآخرين سواء في الحزب الجمهوري أو حتى أولئك نظرائهم في الديمقراطي سيحاولون إقناعهم بوجوب فرض إغلاق عام في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الإنفاق العام كان عمودا رئيسا وكان دائما من قبل الجمهوريين الذين كانوا عادة كانوا يتحدثون عن كونهم محافظين ماليا وكونهم يسعون لتقدير النفقات".

وأردف: "الآن انعكست الآية.. فيما يخص القرار المستمر الذين يسعون لتمريره قبل الأول من أكتوبر، سيزيد الإنفاق الحكومي بشكل كبير، وذلك سيفعل ذلك في ميادين ليست ذات شعبية مثل التحكم في الهجرة مثلا، وهنالك الكثير من الأمور السياسية التي تعتبر على المحك، ففي فيرجينيا مثلا سيقومون باختيار الحاكم القادم، وهنالك فرصة كبيرة أن الجمهوري الذي يحكمها الآن سيخسر وأن يتم انتخاب ديمقراطي في فيرجينيا سيكون ذلك مؤشرا لما يمكن أن يحدث في انتخابات منتصف المدة".

وأكمل: "وربما أيضا مؤشرا لما سيحدث في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فإذا تم فرض إغلاق حكومي سيغير الرسالة التي يريدون إيصالها فيما يخص قوتهم السياسية في المستقبل، وسيكون عليهم النظر بجدية في هذا الأمر والفصل في هذه المسألة بسرعة لأنهم لا يريدون فرض إغلاق عام، ليس هذا من مصلحتهم".