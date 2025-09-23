استعدادات مكثفة بمطروح لمواجهة السيول

شهد اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام تنفيذ سيناريوهات عملية لمجابهة الامطار والسيول وذلك بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارئ بالتنسيق مع المديريات والجهات داخل محافظة مطروح.

وأوضح دكتور عبد الرحمن الطباخ مدير المركز أنه تم تنفيذ وإدارة ( سيناريو مجابهة سيول وامطار غزيرة بمدينة مرسي مطروح ) من مقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية بمشاركة كافة الجهات والعناصر والاطقم والمعدات، والوقوف على سرعة التعاون بين جميع للتعامل معها

ياتى ذلك مع الاستعداد لموسم السيول والامطار 2025 / 2026 وتوجيهات الدكتورة وزيرة التنمية المحلية و اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برفع درجات الجاهزية والتأهب لمواجهة المخاطر المحتملة في موسم الامطار والسيول وتنفيذ سيناريوهات محاكاة للأزمات بالمتابعة المستمرة والجاهزية لمواجهة أى طوارئ خاصة السيول وتداعيات سقوط الامطار وسرعة التعامل معها حفاظا على الأرواح والممتلكات

من ناحية اخرى وفى وقت سابق أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على تقديم كافة الدعم وترحيب محافظة مطروح لمبادرة صحح مفاهيمك ونشر صحيح الدين والسلوكيات الصحيحة وغيرها والحرص على نجاحها خاصة في النشئ لخلق شخصية إيجابية تحافظ على قيم الدين و الولاء والانتماء للوطن

حيث دشنت محافظة مطروح فعاليات بدء المبادرة خلال المؤتمر الذى نظمته مديرية أوقاف مطروح بحضور اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام والشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف والعمدة عبد المنعم اسرافيل عن مجلس عمد ومشايخ مطروح والدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة.

ووكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات وبمشاركة طلاب جامعة مطروح والمعهد العالي للتكنولوجيا ، والمدارس بالمرحلة الإعدادية والثانوية والكائنات والكوادر الشبابية، وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة.

بينما نقل اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام للمحافظة تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مع الترحيب بالمبادرة الهامة وتوقيتها ،في أهميتها في تعديل السلوك والفهم والوعى ومواجهة السلوكيات الخاطئة ،مع الحرص على تعليم ابنائنا الطلاب في المدارس السلوكيات النافعة لأنفسهم والإيجابية لخدمة اهلهم ومجتمعهم.

أشاد الحضور خلال كلماتهم بجهود وزارة الأوقاف المصرية في الحرص على نشر التوعية وتصحيح مفاهيم الدين ، من خلال المبادرة الوطنية الشاملة صحح مفاهيمه ضمن جهود الدولة بالتعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة الشباب والرياضة ،لتعزيز الوعى الدينى المستنير، وفي ظل بناء الجمهورية الجديدة ،وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وأكد الشيخ حسن عبد البصير على مسئولية ومشاركة الجميع في تصحيح المفاهيم ، و أن تتضافر جميع الجهود والتعاون لإعلاء القيم والسلوكيات الإيجابية ، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التى تتننافي مع روح الشريعة الإسلامية السمحة وتصحيح السلوكيات الخاطئة وذلك لا يأتى الا من خلال الفهم والوعى الصحيح .

مشيراً إلى أنه مع انطلاق المبادرة سيتم التطبيق على أرض الواقع مع تنظيم عدد من المحاضرات والندوات والدروس والخطب وغيرها، و التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لإلقاء كلمة أسبوعية لأحد المشايخ أمام الطلاب في طابور الصباح حتى نهاية العام ، لتقييم السلوكيات الخاطئة ونشر النافعة بما يسهم في مواجهة الفكر الخاطئ ومحاربة الشائعات والإنحرافات الفكرية . ، من أجل بناء الإنسان ،والحفاظ على الشخصية والهوية المصرية.

. كما شهدت الإحتفالية عرض محاكاة لتصحيح السلوك في أكثر من موقف وقضايا معاصرة.



