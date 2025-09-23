قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لجنة التخطيط تتمسك بتعيين حسام البدري مديرًا فنيًا للأهلي
بـ15سورة قبل النوم تتقي جهنم وعذاب القبر.. الكثيرون يعرفون واحدة فقط
مدبولي من نيويورك: إما أن نؤسس لسلامٍ عادل ودائم أو نترك المنطقة رهينة للصراعات والعنف
مدبولي من أمريكا: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون إقامة دولة فلسطين
مدبولي: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون حل عادل يلبي طموح الفلسطينيين
مدبولي بمؤتمر حل الدولتين: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون حل عادل وشامل يضمن حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته
أمام الأمم المتحدة.. كندا تعترف رسميا بدولة فلسطين
مدبولي من أمريكا: مصر ترفض بصورة حاسمة أي محاولات لتهجير الفلسطينيين
مصدر أمني ينفي تعرض أحد قيادات الإخوان الإرهابية لانتهاكات داخل مركز إصلاح وتأهيل
وزارة الخارجية الفلسطينية ترحب باعتراف فرنسا بدولة فلسطين
رئيس الوزراء : حل الدولتين ليس مجرد خيار سياسي بل ضرورة أمنية
مدبولي: نقولها بمنتهى الصراحة إن حل الدولتين ضرورة أمنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعدادات مكثفة بمطروح لمواجهة السيول

استعدادات مكثفة لمواجهة السيول
استعدادات مكثفة لمواجهة السيول

شهد اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام تنفيذ سيناريوهات عملية لمجابهة الامطار والسيول وذلك بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارئ بالتنسيق مع المديريات والجهات داخل محافظة مطروح.

وأوضح دكتور عبد الرحمن الطباخ مدير المركز أنه تم تنفيذ وإدارة ( سيناريو مجابهة سيول وامطار غزيرة بمدينة مرسي مطروح ) من مقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية بمشاركة كافة الجهات والعناصر والاطقم والمعدات، والوقوف على سرعة التعاون بين جميع للتعامل معها

ياتى ذلك مع الاستعداد لموسم السيول والامطار 2025 / 2026 وتوجيهات الدكتورة وزيرة التنمية المحلية و اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برفع درجات الجاهزية والتأهب لمواجهة المخاطر المحتملة في موسم الامطار والسيول وتنفيذ سيناريوهات محاكاة للأزمات  بالمتابعة المستمرة والجاهزية لمواجهة أى طوارئ خاصة السيول وتداعيات سقوط الامطار وسرعة التعامل معها حفاظا على الأرواح والممتلكات

من ناحية اخرى وفى وقت سابق أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على تقديم كافة الدعم وترحيب محافظة مطروح لمبادرة صحح مفاهيمك ونشر صحيح الدين والسلوكيات الصحيحة وغيرها والحرص على نجاحها خاصة في النشئ لخلق شخصية إيجابية تحافظ على قيم الدين و الولاء والانتماء للوطن

حيث دشنت محافظة مطروح  فعاليات بدء المبادرة خلال المؤتمر الذى نظمته مديرية أوقاف مطروح بحضور اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام والشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف والعمدة عبد المنعم اسرافيل عن مجلس عمد ومشايخ مطروح والدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة.

ووكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات وبمشاركة طلاب جامعة مطروح والمعهد العالي للتكنولوجيا ، والمدارس بالمرحلة الإعدادية والثانوية والكائنات والكوادر الشبابية، وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة.

بينما نقل اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام للمحافظة تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مع الترحيب بالمبادرة الهامة وتوقيتها ،في أهميتها في تعديل السلوك والفهم والوعى ومواجهة السلوكيات الخاطئة ،مع الحرص على تعليم ابنائنا الطلاب في المدارس السلوكيات النافعة لأنفسهم والإيجابية لخدمة اهلهم ومجتمعهم.

أشاد الحضور خلال كلماتهم بجهود وزارة الأوقاف المصرية في الحرص على نشر التوعية وتصحيح مفاهيم الدين ، من خلال المبادرة الوطنية الشاملة صحح مفاهيمه ضمن جهود الدولة بالتعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة الشباب والرياضة ،لتعزيز الوعى الدينى المستنير، وفي ظل بناء الجمهورية الجديدة ،وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وأكد الشيخ حسن عبد البصير على مسئولية ومشاركة الجميع في تصحيح المفاهيم ، و أن تتضافر جميع الجهود والتعاون لإعلاء القيم والسلوكيات الإيجابية ، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التى تتننافي مع روح الشريعة الإسلامية السمحة وتصحيح السلوكيات الخاطئة وذلك لا يأتى الا من خلال الفهم والوعى الصحيح .

مشيراً إلى أنه مع انطلاق المبادرة سيتم التطبيق على أرض الواقع مع تنظيم عدد من المحاضرات والندوات والدروس والخطب وغيرها، و التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لإلقاء كلمة أسبوعية لأحد المشايخ أمام الطلاب في طابور الصباح حتى نهاية العام ، لتقييم السلوكيات الخاطئة ونشر النافعة بما يسهم في مواجهة الفكر الخاطئ ومحاربة الشائعات والإنحرافات الفكرية . ، من أجل بناء الإنسان ،والحفاظ على الشخصية والهوية المصرية.

. كما شهدت الإحتفالية عرض محاكاة لتصحيح السلوك في أكثر من موقف وقضايا معاصرة.


 

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح السيول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

محمد صلاح

غياب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية 2025

التقديم متاح حتى منتصف ديسمبر.. العدد المسموح إضافته على بطاقة التموين 2025

التقديم متاح حتى منتصف ديسمبر.. العدد المسموح إضافته على بطاقة التموين 2025

هدير عبد الرازق

الحبس سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية

مسلم ويارا تامر

مسلم يعلن انفصاله عن زوجته يارا تامر .. تعرف على السبب

شجاعة طفل غزة الذي حمل شقيقه

مصر تنتصر للبراءة.. رحلة إنقاذ طفل غزة الذي حمل شقيقه للنزوح وأبكي العالم| فيديو وصور

ترامب

على رأسهم مصر.. ترامب يجتمع بقادة 8 دول عربية وإسلامية في واشنطن

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

ترشيحاتنا

مهرجان بورسعيد السينمائي

أحمد عسر: وقعنا بروتوكول تعاون بين مهرجان بورسعيد والحمامات السينمائي بتونس

راغب علامة

خايف من ايه.. راغب علامة يطرح بوستر أغنيته الجديدة

عماد زيادة ومجله

عماد زيادة ونجله يحضران حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية “بالون دور”

بالصور

أكتر مشكلة بتيجي للكل .. اعرف أسباب الحموضة وأهم علاماتها

الحموضة
الحموضة
الحموضة

بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية موديل 2025.. بهذا السعر ‏

بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية
بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية
بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية

أفضل النصائح لصيانة السيارات الكهربائية

سيارات الكهربائية
سيارات الكهربائية
سيارات الكهربائية

لجنة من "صحة الشرقية" تتابع أعمال تركيب جهاز قسطرة القلب بمستشفى فاقوس

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

إصابة مسلم بجلطة

وعكة صحية مفاجئة.. مسلم يكشف عن إصابته بجلطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد