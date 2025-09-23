إسلام صادق: حسام غالي يذكرني بصالح سليم.. وأزمات الأهلي خرجت من الغرف المغلقة

قال الناقد الرياضي إسلام صادق، إن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي يتميز بالصراحة في تصريحاته ومواقفه، مشبهًا إياه بأسطورة الأهلي الراحل صالح سليم، الذي كان لا يخشى التعبير عن رأيه بوضوح، سواء داخل النادي أو أمام الجماهير.

وأوضح صادق، خلال ظهوره في برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلاميان إيهاب الكومي وأحمد جلال على قناة صدى البلد، أن النهج الحالي داخل الأهلي تغيّر، مشيرًا إلى أن الخلافات والمشاكل لم تعد تُدار داخل الغرف المغلقة كما كان يحدث في الماضي.

وأضاف أن المشهد الإعلامي كشف عن وجود توترات داخل منظومة الكرة بالأهلي، وهو ما لم يكن معتادًا سابقًا، حيث كان الفارس الأحمر يحافظ على سرية خلافاته ويقدم دائمًا صورة الانسجام والاستقرار أمام الرأي العام.