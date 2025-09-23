قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سلامتك تهمنا.. النقل تطلق حملة لمحاربة السلوكيات السلبية في المواصلات والطرق
أبو الدهب: محمد شريف لم يستطع تعويض رحيل "وسام"..والأهلي يحتاج لهذا الأمر
الرئيس السيسي يستقبل رئيس جمهورية رواندا.. اليوم
عيد أبو الحمد: صبري عبد المنعم صديق عمري و سبب دخولي التمثيل (خاص )
دعاء أول أيام شهر ربيع الآخر.. استفتح شهرك بدعوة البركة والرزق
أبو الدهب: إدارة الأهلي أخطأت بالتعاقد مع "ريبيرو"
البيان المشترك لرئاسة مؤتمر حل الدولتين يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار بقطاع غزة
البلطجة بالكلاب.. متى تتحول إلى جريمة تصل عقوبتها إلى 5 سنوات حبس؟
من المنزل.. طريقة استخراج البطاقة الشخصية لكبار السن 2025
تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة
ساعة تتحسر عليها يوم القيامة.. اغتنمها فورا بهذه الطاعة
إسلام صادق: حسام غالي يذكرني بصالح سليم.. وأزمات الأهلي خرجت من الغرف المغلقة

حسام غالي
حسام غالي
يارا أمين

قال الناقد الرياضي إسلام صادق، إن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي يتميز بالصراحة في تصريحاته ومواقفه، مشبهًا إياه بأسطورة الأهلي الراحل صالح سليم، الذي كان لا يخشى التعبير عن رأيه بوضوح، سواء داخل النادي أو أمام الجماهير.
وأوضح صادق، خلال ظهوره في برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلاميان إيهاب الكومي وأحمد جلال على قناة صدى البلد، أن النهج الحالي داخل الأهلي تغيّر، مشيرًا إلى أن الخلافات والمشاكل لم تعد تُدار داخل الغرف المغلقة كما كان يحدث في الماضي.
وأضاف أن المشهد الإعلامي كشف عن وجود توترات داخل منظومة الكرة بالأهلي، وهو ما لم يكن معتادًا سابقًا، حيث كان الفارس الأحمر يحافظ على سرية خلافاته ويقدم دائمًا صورة الانسجام والاستقرار أمام الرأي العام.

