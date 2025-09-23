قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المطربة بوسي تغادر النيابة بعد تقديم معارضة على الأحكام الصادرة بحقها
رئيس وزراء إسبانيا يدعو إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة
بالشروط والمستندات.. كيفية التقديم على شقق بديلة الإيجار القديم
سؤال برلماني للحكومة بشأن انتشار لعبة روبلوكس ومخاطرها على الأطفال في مصر
إيران: اليورانيوم المخصب لا يمكن الوصول إليه
بعد مشهد النزوح المؤثر.. مصر تنقذ الطفل الغزّي جدوع وأخاه
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: مصر تمنح الأمل لأطفال وأمهات غزة
هيئة الاستثمار تدعو المؤسسات والشركات الألمانية لتوطين تكنولوجيا صناعة الآلات بمصر
دعاء أول أيام شهر ربيع الآخر للرزق.. ردده يرزقك من حيث لا تحتسب
خالد طلعت تعليقًا على تجاهل بيراميدز: "استقيموا يرحمكم الله"
القصة كاملة مع شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال
خالد الغندور يثير الجدل بشأن مباريات الدوري.. تفاصيل
اقتصاد

شعبة الذهب: 335 جنيهاً مكاسب المعدن الأصفر في مصر بزيادة 7% خلال سبتمبر 2025

ايهاب واصف
ايهاب واصف
ولاء عبد الكريم

كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن أسعار الذهب في مصر حققت قفزة قوية منذ مطلع سبتمبر الجاري، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 7%، لافتاً إلى أن عيار 21 – الأكثر تداولاً في السوق المحلية – حقق نحو 335 جنيهاً إلى مكاسبه خلال هذه الفترة.


وأوضح رئيس شعبة الذهب، أن سعر الجرام افتتح تعاملات الشهر عند 4715 جنيهاً لعيار 21، قبل أن يصعد إلى مستوى تاريخي غير مسبوق بلغ 5050 جنيهاً اليوم الثلاثاء بدون إضافة مصنعية، مع استمرار الاتجاه الصعودي.

وأضاف واصف، في تقرير شعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن الارتفاعات المحلية تتماشى مع التطورات العالمية، حيث واصل الذهب تسجيل مستويات قياسية جديدة في البورصة العالمية، بعدما تجاهل المستثمرون نبرة الحذر من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار السياسة النقدية، في أعقاب قرار خفض الفائدة الأميركية الأسبوع الماضي.

وسجل المعدن النفيس في التعاملات الآسيوية 3749.27 دولاراً للأونصة، ليمتد صعوده لليوم الثالث على التوالي بدعم من التدفقات القياسية إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب، والتي بلغت أسرع وتيرة لها منذ أكثر من ثلاث سنوات يوم الجمعة الماضي، بحسب شعبة الذهب والمعادن.


وأشار إلى أن هذه التدفقات تعكس ثقة المستثمرين في الاتجاه الصعودي للذهب مع ترجيح استمرار دورة خفض الفائدة الأمريكية، وهو ما يعزز التوقعات بمزيد من المكاسب خلال الربع الرابع من العام.


وتابع قائلاً: "الذهب والفضة باتا من أفضل السلع أداءً هذا العام، مدفوعين بخفض الفائدة وزيادة مشتريات البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية، وهو ما يجعل المعدن الأصفر الملاذ الاستثماري الأبرز في الفترة المقبلة".


وكشف أن مكاسب الذهب حالياً تجاوزت 42% مع استمرار الزخم الصعودي في المعدن النفيس عالمياً وذلك في ظل طلب مرتفع على الملاذ الآمن ليتجاوز جميع التوقعات عام 2025.

البنوك المركزية مكاسب الذهب التوقعات

