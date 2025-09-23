بيراميدز يصل ملعب الإنماء لمواجهة أهلي جدة في كأس الإنتركونتيننتال

وصل فريق نادي بيراميدز إلى ملعب الإنماء في جدة استعدادا للقاء الأهلي السعودي في كأس الإنتركونتيننتال.

ويحل بيراميدز بطل أفريقيا ضيفا في التاسعة من مساء الثلاثاء على نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في إطار كأس الإنتركونتيننتال وعلى لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

وعقد المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبيل التحرك لوضع خطة اللعب والإعلان عن التشكيل.

وحرص المهندس ممدوح عيد رئيس النادي على تحية اللاعبين ومطالبتهم بالفوز وتحقيق الكأس.