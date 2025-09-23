كيت وينسلت تثير الجدل بإطلالتها أمام الأهرامات والنيل.. ما القصة؟

في حدث مثير للجدل، أثارت الممثلة البريطانية الشهيرة كيت وينسلت ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشرها مجموعة من الصور التي تظهر فيها بإطلالة مستوحاة من الفن الفرعوني.

تم تداول هذه الصور على نطاق واسع، حيث بدت وكأنها التُقطت أمام معالم مصرية شهيرة مثل قلعة صلاح الدين ونهر النيل وأهرامات الجيزة.. فما القصة؟

حقيقة زيارة كيت وينسلت لمصر

أثارت هذه الصور تساؤلات عديدة حول ما إذا كانت كيت قد زارت مصر فعلًا، وكذا الحساب الذي تم تداول الصور من خلاله: هل هو حسابها الحقيقي أم مزيف؟

بالبحث عن الصور المتداولة تبين أنها غير حقيقية، حيث تم تصميمها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما جعلها تبدو واقعية جدا. هذا الأمر جعل عددًا من المتابعين يعتقدون أن كيت قامت بزيارة حقيقية لمصر، في حين أكد آخرون أنها مجرد تصاميم رقمية تم إنتاجها بأسلوب فني يحاكي التصوير الواقعي.

عندما تم نشر هذه الصور، حصدت آلاف التفاعلات خلال ساعات قليلة. عبر العديد من المتابعين عن إعجابهم بالتناسق بين ملابس وينسلت والتكوينات التاريخية المصرية في الخلفيات.

وكتب البعض في التعليقات كلمات تعبر عن إعجابهم بالأجواء المصرية، مثل "إطلالة أسطورية تستحق الإعجاب" و"مصر دائمًا تلهم العالم".

هل تمتلك كيت حساب على السوشيال ميديا؟

يذكر أن كيت وينسلت كانت قد نفت في لقاءاتها الإعلامية امتلاكها لأى حساب على أي موقع تواصل اجتماعي، موضحة أنها لا تهتم بمتابعة السوشيال ميديا، لكن يوجد العديد من الحسابات عبر موقع التغريدات «X» تحمل اسمها من قبل معجبيها لمشاركة أخبارها وأعمالها.

ووصف كيت حديثها لبرنامج «إنترتينمنت تونايت»، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بـ«التشتيت». وعندما سُئلت عن هل مواقع التواصل الاجتماعي محظورة في منزلها، أجابت: «نعم، إنها كذلك».

آخر أعمال كيت وينسلت

تأتي هذه الصور في وقت حافل بالنسبة لكيت وينسلت، حيث تواصل ارتباطاتها الفنية. آخر أعمالها السينمائية كان فيلم "Dreamscapes"، الذي تم طرحه في دور العرض منذ عدة أشهر.

بالإضافة إلى ذلك، تستعد ويونسلت حاليًا للمشاركة في الجزء الجديد من سلسلة أفلام "Avatar"، الذي من المتوقع أن يتم إطلاقه تجاريًا في نهاية العام الجاري، مما يؤكد على مدى انشغالها بمشاريع فنية متميزة.