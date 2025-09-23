قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

أبناء الأزهر يحصدون المراكز الأولى في المشروع الوطني للقراءة

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يهنئ الفائزين بالمشروع الوطني للقراءة
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يهنئ الفائزين بالمشروع الوطني للقراءة
إيمان طلعت

واصل طلاب وطالبات الأزهر الشريف تألقهم في المسابقات القومية، حيث حققوا مراكز متقدمة في مسابقة المشروع الوطني للقراءة في بُعده التنافسي بمراحله المختلفة.

ففي المرحلة الابتدائية، فازت الطالبة عائشة أحمد عبد المنعم، بالصف الثالث الابتدائي بمعهد الصفوة الابتدائي الخاص، بالمركز الأول، فيما حصلت الطالبة مريم إبراهيم عبد العزيز سيد أحمد، بالصف الأول الابتدائي بمعهد المنشأة الصغرى (ب)، على المركز الثاني.

وفي المرحلة الإعدادية، حصدت الطالبة سندس محمد السيد أحمد رحاب، بالصف الأول الإعدادي بمعهد فتيات دمنهور النموذجي، المركز الأول، بينما جاء الطالب أحمد عبد العال أبو الدهب، بمعهد ناهيا ع ث، في المركز الثالث.

أما المرحلة الثانوية، فقد فاز الطالب عمر رمضان صالح، بالصف الأول الثانوي بمعهد كوم أمبو الثانوي النموذجي، بالمركز الأول.

وفي التعليم الجامعي، حصل الطالب شريف عصام عبد التواب، بكلية الشريعة والقانون، على المركز الأول، فيما جاء خليل أمين إبراهيم محمد بيومي، بكلية أصول الدين، في المركز الثاني، والطالبة فاطمة محمد عبد الرحيم، بكلية الدراسات الإنسانية للبنات، في المركز الثالث، بينما حصل الطالب عمر خالد عبد الفتاح بشير، كلية الطب، على المركز الخامس مكرر.

كما فازت المعلمة شيماء عطية أحمد يونس، معلمة بمعهد الغار الثانوي بنات، بالمركز الخامس في فئة المعلمين.

وهنأ فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، جميع الفائزين من أبناء وبنات الأزهر الشريف، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس اهتمام الأزهر المتواصل بغرس حب القراءة وتنمية مهارات البحث والمعرفة لدى طلابه، باعتبارها الطريق لبناء شخصية متكاملة قادرة على الإبداع والتميز. 

كما أشاد فضيلته بجهود المعلمين وأولياء الأمور في دعم أبنائهم، معربًا عن ثقته في استمرار أبناء الأزهر في حصد المزيد من الإنجازات على المستويات المحلية والدولية.

