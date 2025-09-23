قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية
وزير المالية يبحث مع رجال الأعمال الألمان تعزيز التعاون الاقتصادي وخفض تكاليف التجارة
وصول عناصر من القوات البحرية إلى تركيا للمشاركة فى تدريب بحر الصداقة 2025
قفزة في التبادل التجاري بين مصر ورواندا.. وشراكات استثمارية واعدة تدعم التعاون الإفريقي
فخري الفقي في حواره لـ« صدى البلد»: مصر تستهدف معدل نمو 7% بحلول 2030.. القطاع الخاص يقود الاستثمارات.. استقرار الدولار رهين بالبرنامج الاقتصادي.. ورأس المال البشري مفتاح النمو المستدام للدولة
أذكار الصباح حصن المسلم.. رددها واحفظ نفسك من شياطين الإنس والجن
استونيا تستعد لنشر مقاتلات بريطانية على أراضيها تحمل أسلحة نووية
رسالة مصر إلى المجتمع الدولي: إما سلام عادل ودائم أو بقاء الشرق الأوسط أسير الصراعات| ماذا قال رئيس الوزراء؟
الصحة بغزة: أزمة نقص الوقود بالمستشفيات تدخل مرحلة في غاية الخطورة
آخر فرصة لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتسجيل رغباتهم بالجامعات التكنولوجية.. اليوم
9 نجوم.. غيابات الأهلي قبل مواجهة حرس الحدود في الدوري
شاهد .. انتظام الدراسة وارتفاع نسب الحضور بالمدارس اليوم
ديني

إعفاء الأيتام والمكفوفين.. قرارات جديدة من الأزهر بشأن المصروفات الدراسية

عبد الرحمن محمد

كشف قطاع المعاهد الأزهرية عن تفاصيل المصروفات الدراسية المقررة لجميع المراحل التعليمية، الابتدائية والإعدادية والثانوية، للعام الدراسي 2025-2026، وذلك في إطار قرارات تنظيمية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن بعض الفئات المستحقة.

وجاء في القرار أن الطلاب الأيتام يعفون من المصروفات الدراسية وفقًا لقرار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رقم 223 لسنة 2011، كما يعفى المكفوفون وفقًا لقرار رقم 74 لسنة 2016، مع التأكيد على سداد المصروفات الخاصة بأبناء الأم المعيلة طبقًا للتعليمات الصادرة بشأن تلك الحالات.

كما نص القرار على منح أبناء العاملين في قطاعات الأزهر المختلفة بالمحافظات والمناطق الأزهرية تخفيضًا بنسبة 50% من قيمة المصروفات الدراسية بجميع المراحل التعليمية، سواء بالمعاهد الأزهرية العادية أو النموذجية، وذلك وفقًا لقرار المجلس الأعلى رقم 88 لسنة 2019، مع الالتزام بالتعليمات المرسلة الخاصة بتطبيق هذا القرار.

في السياق ذاته، شهد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، طابور الصباح بمجمع معاهد مدينة نصر النموذجي في أول أيام العام الدراسي الجديد، حيث نقل تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتهنئة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، للطلاب والمعلمين، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا ناجحًا مليئًا بالجد والاجتهاد والتحصيل العلمي.

كما قام رئيس القطاع بجولة تفقدية داخل الفصول الدراسية برفقة الدكتور ياسر علام، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية، وعبد الرحيم ربيع، مدير إدارة الامتحانات، وهاني راشد، مدير إدارة غرب التعليمية، حيث تابعوا انتظام العملية التعليمية في يومها الأول. وكان في استقبالهم عميدة المعهد الابتدائي إيمان سليمان، وعميدة معهد الفتيات ميرفت أبو الوفا.

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني خلال زيارته أن الأزهر الشريف يسعى إلى تخريج أجيال قادرة على حفظ كتاب الله عز وجل ونشره بأفضل صورة، مع الحرص على بناء شخصية متكاملة تجمع بين العلم الشرعي والمعارف الحديثة.

الأزهر الشريف المعاهد الأزهرية المصروفات الدراسية الأيتام المكفوفون العام الدراسي الجديد الإمام الطيب شيخ الأزهر

دونالد ترامب- الرئيس الأمريكي

من بينها مصر... ترامب يعرض مقترح لإنهاء حرب غزة على قادة العرب

صلاح

محمد صلاح يحصل على المركز الرابع في سباق الكرة الذهبية

الدكتور بدر عبد العاطي- وزير الخارجية

وزير الخارجية: لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

عثمان ديمبلي

ديمبلي يتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2025

رئيس الوزراء

عين على نيويورك.. جهود مصرية لحل الدولتين وسط ابتهاج بالاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين| صور

محمد صلاح

رغم خسارته الكرة الذهبية .. ليفربول يحتفي بالكينج المصري محمد صلاح

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر

الموسم الدراسي الجديد

احم أولادك من العقاب.. محظورات العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات

بدء التوقيت الشتوي

اضبط ساعتك.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 وتطبيق الشتوي وتأخير 60 دقيقة

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

بعد الانفصال بسبب شقيقته.. شاهد صور مسلم و طليقته

الدهون الصحية.. ما هي وأين نجدها؟

كتف وكتف.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بجمالها

أضرار تناول الجبنة الرومي على طلاب المدارس.. ما لا يعرفه الكثير من أولياء الأمور

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

