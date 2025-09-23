إعفاء الأيتام والمكفوفين.. قرارات جديدة من الأزهر بشأن المصروفات الدراسية

كشف قطاع المعاهد الأزهرية عن تفاصيل المصروفات الدراسية المقررة لجميع المراحل التعليمية، الابتدائية والإعدادية والثانوية، للعام الدراسي 2025-2026، وذلك في إطار قرارات تنظيمية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن بعض الفئات المستحقة.

وجاء في القرار أن الطلاب الأيتام يعفون من المصروفات الدراسية وفقًا لقرار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رقم 223 لسنة 2011، كما يعفى المكفوفون وفقًا لقرار رقم 74 لسنة 2016، مع التأكيد على سداد المصروفات الخاصة بأبناء الأم المعيلة طبقًا للتعليمات الصادرة بشأن تلك الحالات.

كما نص القرار على منح أبناء العاملين في قطاعات الأزهر المختلفة بالمحافظات والمناطق الأزهرية تخفيضًا بنسبة 50% من قيمة المصروفات الدراسية بجميع المراحل التعليمية، سواء بالمعاهد الأزهرية العادية أو النموذجية، وذلك وفقًا لقرار المجلس الأعلى رقم 88 لسنة 2019، مع الالتزام بالتعليمات المرسلة الخاصة بتطبيق هذا القرار.

في السياق ذاته، شهد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، طابور الصباح بمجمع معاهد مدينة نصر النموذجي في أول أيام العام الدراسي الجديد، حيث نقل تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتهنئة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، للطلاب والمعلمين، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا ناجحًا مليئًا بالجد والاجتهاد والتحصيل العلمي.

كما قام رئيس القطاع بجولة تفقدية داخل الفصول الدراسية برفقة الدكتور ياسر علام، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية، وعبد الرحيم ربيع، مدير إدارة الامتحانات، وهاني راشد، مدير إدارة غرب التعليمية، حيث تابعوا انتظام العملية التعليمية في يومها الأول. وكان في استقبالهم عميدة المعهد الابتدائي إيمان سليمان، وعميدة معهد الفتيات ميرفت أبو الوفا.

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني خلال زيارته أن الأزهر الشريف يسعى إلى تخريج أجيال قادرة على حفظ كتاب الله عز وجل ونشره بأفضل صورة، مع الحرص على بناء شخصية متكاملة تجمع بين العلم الشرعي والمعارف الحديثة.