تسجيل 5 أصناف جديدة من محاصيل الخضر ضمن برنامج إنتاج التقاوي.. تفاصيل

قال الدكتور ألفونس جريس، وكيل معهد بحوث البساتين لشؤون الإنتاج، إنه تم تسجيل خمسة أصناف وهجن جديدة من محاصيل الخضر، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتوطين صناعة التقاوي المصرية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتأتي هذه الخطوة ضمن البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر الذي انطلق عام 2019.

وأوضح جريس خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن القرار الوزاري رقم 366 لسنة 2025 تضمن اعتماد هجينين جديدين من الطماطم (040 و045)، بالإضافة إلى صنفين من الفاصوليا هما "جيزة 15 الجافة" و"دق 24 الخضراء"، بجانب صنف مبتكر من الكوسة أُطلق عليه اسم "التوب إسكندراني".

وأشار إلى أن هذه الأصناف والهجن جرى تطويرها لتتناسب مع طبيعة الأراضي الزراعية في مصر، وتواكب التغيرات المناخية، لافتًا إلى أنها تتميز بجودة إنتاجية مرتفعة وقدرة على تحمل درجات الحرارة العالية وظروف المناخ غير المستقرة.

وشدد على أن تسجيل هذه الأصناف الجديدة من شأنه أن يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، إلى جانب دوره في دعم المزارعين، وتحقيق وفرة في المحاصيل، والمساعدة على استقرار أسعار الخضر داخل السوق المحلي.