الدفاع الروسية: استهداف البنية التحتية لمطار عسكري أوكراني في مقاطعة سومي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، استهداف البنية التحتية لمطار عسكري أوكراني، قرب منطقة كونوتوب في مقاطعة سومي.



وذكرت الدفاع الروسية، - في بيان - أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك"،أن الجيش الروسي لا يستهدف المباني السكنية أو المؤسسات الاجتماعية في أوكرانيا



من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيكسوف، إن القوات الروسية تشن بانتظام غارات على مواقع تضم أفرادًا ومعدات ومرتزقة أجانب، بالإضافة إلى البنية التحتية الأوكرانية، بما في ذلك منشآت الطاقة، ومرافق الصناعات الدفاعية، ومراكز القيادة والسيطرة العسكرية والاتصالات.



وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.



ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بجانب دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

