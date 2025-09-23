إزالة 527 حالة تعد على أراضى الدولة بأسوان ضمن المرحلة الثانية من الموجة27

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بضرورة الإستمرار فى تكثيف الأعمال لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن المرحلة الثانية من الموجه الـ 27 ، والتى وصلت حتى الآن إلى إزالة 527 حالة تعدى بمساحة 191 ألف و 412 م2 .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ووسط متابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، ومشاركة جادة من الأجهزة الشرطية بمديرية أمن أسوان بقيادة اللواء عبد الله جلال .

وشملت أعمال إزالة الحالات التى لم تقوم بتوفيق أوضاعها من أصحاب ملفات التقنين ، وأيضاً الحالات التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية ، وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بإزالة 27 حالة تعدى بمساحة 9112 م2 ، وذلك بمدينة السباعية وبنطاق حى جنوب ، وقرى البصيلية قبلى والقنان وسط مشاركة من القيادات الأمنية ونواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء والقرى مدعمين بالمعدات الثقيلة .

إزالة تعديات

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بإزالة 21 حالة تعدى بمساحة 5517 م2 ، بالإضافة إلى فصل التيار الكهربائى لعدد من الحالات ، وقد شارك فى الحملة مساعد مدير الأمن ، ونواب رئيس المدينة ، والفنيين بشركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى ، وأيضاً العاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة ، وتم إتخاذ اللازم حيال المتعدى .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة سيد سعدى بإزالة 6 حالات تعدى بمساحة 2570 م2 للتعدى على أراضى الدولة سواء البناء أو الزراعية ، مع عدم الحصول على ترخيص وذلك بقرى المنصورية وبنبان ، وفى ظل تواجد أمنى ، والعاملين بالوحدة المحلية .

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين بإزالة 5 حالات تعدى بمساحة 2346 م2 بقرية الحجندية التابعة لقروى سلوا بمعرفة رئيس القرية ، ومعدات الوحدة المحلية ، وتم إتخاذ اللازم حيال المتعدين .

فيما واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية لمتابعة إستقبال الطلاب داخل مختلف المدارس مع إنطلاق العام الدراسى الجديد 2025/2026 .