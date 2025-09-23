قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المشاط: حريصون على تقوية العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية وتبادل الخبرات مع سنغافورة
شرق بورسعيد تحصد المركز الثالث عالميا بمؤشر أداء الموانئ للحاويات لعام 2024
رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط يُرحب باعتراف كبرى الدول بالدولة الفلسطينية
9 خبراء من جنوب إفريقيا يطلعون على أحدث تقنيات دار الطباعة ومركز النقد بمصر
المطربة بوسي تغادر النيابة بعد تقديم معارضة على الأحكام الصادرة بحقها
رئيس وزراء إسبانيا يدعو إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة
بالشروط والمستندات.. كيفية التقديم على شقق بديلة الإيجار القديم
سؤال برلماني للحكومة بشأن انتشار لعبة روبلوكس ومخاطرها على الأطفال في مصر
إيران: اليورانيوم المخصب لا يمكن الوصول إليه
بعد مشهد النزوح المؤثر.. مصر تنقذ الطفل الغزّي جدوع وأخاه
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: مصر تمنح الأمل لأطفال وأمهات غزة
هيئة الاستثمار تدعو المؤسسات والشركات الألمانية لتوطين تكنولوجيا صناعة الآلات بمصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

إزالة 527 حالة تعد على أراضى الدولة بأسوان ضمن المرحلة الثانية من الموجة27

ازالة التعديات باسوان
ازالة التعديات باسوان
محمد عبد الفتاح

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بضرورة الإستمرار فى تكثيف الأعمال لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن المرحلة الثانية من الموجه الـ 27 ، والتى وصلت حتى الآن إلى إزالة 527 حالة تعدى بمساحة 191 ألف و 412 م2 .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ووسط متابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، ومشاركة جادة من الأجهزة الشرطية بمديرية أمن أسوان بقيادة اللواء عبد الله جلال .

وشملت أعمال إزالة الحالات التى لم تقوم بتوفيق أوضاعها من أصحاب ملفات التقنين ، وأيضاً الحالات التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية ، وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بإزالة 27 حالة تعدى بمساحة 9112 م2 ، وذلك بمدينة السباعية وبنطاق حى جنوب ، وقرى البصيلية قبلى والقنان وسط مشاركة من القيادات الأمنية ونواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء والقرى مدعمين بالمعدات الثقيلة .

إزالة تعديات

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بإزالة 21 حالة تعدى بمساحة 5517 م2 ، بالإضافة إلى فصل التيار الكهربائى لعدد من الحالات ، وقد شارك فى الحملة مساعد مدير الأمن ، ونواب رئيس المدينة ، والفنيين بشركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى ، وأيضاً العاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة ، وتم إتخاذ اللازم حيال المتعدى .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة سيد سعدى بإزالة 6 حالات تعدى بمساحة 2570 م2 للتعدى على أراضى الدولة سواء البناء أو الزراعية ، مع عدم الحصول على ترخيص وذلك بقرى المنصورية وبنبان ، وفى ظل تواجد أمنى ، والعاملين بالوحدة المحلية .

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين بإزالة 5 حالات تعدى بمساحة 2346 م2 بقرية الحجندية التابعة لقروى سلوا بمعرفة رئيس القرية ، ومعدات الوحدة المحلية ، وتم إتخاذ اللازم حيال المتعدين .

فيما واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية لمتابعة إستقبال الطلاب داخل مختلف المدارس مع إنطلاق العام الدراسى الجديد 2025/2026 .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

دونالد ترامب- الرئيس الأمريكي

من بينها مصر.. ترامب يعرض مقترحا لإنهاء حرب غزة على قادة العرب

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

الدكتور بدر عبد العاطي- وزير الخارجية

وزير الخارجية: لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

داني دانون

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

محمد صلاح

رغم خسارته الكرة الذهبية.. ليفربول يحتفي بالكينج المصري محمد صلاح

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر

الرئيس السيسي

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

بطاطس فريسكس

لذيذة وسهلة .. طريقة عمل البطاطس الفريسكس

الركبة والاكواع

وداعا للاسمرار .. طريقة تقشير الركبة والاكواع وعلاجها

ميني بيتزا

فكرة لانش بوكس .. طريقة عمل ميني بيتزا

كارولين عزمى تثير الجدل خلال تكريمها في مهرجان الفضائيات العربية

كارولين عزمى
كارولين عزمى
كارولين عزمى

القصة كاملة مع شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال

القصة كاملة بينه و بين شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال
القصة كاملة بينه و بين شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال
القصة كاملة بينه و بين شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال

هل الصيام المتقطع مناسب للجميع؟ إيجابيات وسلبيات

هل الصيام المتقطع مناسب للجميع؟ إيجابيات وسلبيات
هل الصيام المتقطع مناسب للجميع؟ إيجابيات وسلبيات
هل الصيام المتقطع مناسب للجميع؟ إيجابيات وسلبيات

وزير التعليم يفتتح مدرسة "فوزي الدهشوري" في أنشاص الرمل بالشرقية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

