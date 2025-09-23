أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم الثلاثاء 23-9-2025

نستعرض أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق محافظة أسوان اليوم الثلاثاء الموافق 23 /9 /2025.

أسعار الخضراوات:

الطماطم: تتراوح ما بين 15 و20 جنيهًا للكيلو حسب الجودة.

البطاطا: 15 جنيهًا للكيلو.

الجزر: 20 جنيهًا للكيلو.

البطاطس: تراوحت بين 10 و15 جنيهًا للكيلو.

الخيار: يتراوح بين 20 و25 جنيهًا للكيلو.

الملوخية: 30 جنيهًا للكيلو.

البصل (الأبيض والأحمر): بين 10 و15 جنيهًا للكيلو.

الباذنجان: 15 جنيهًا للكيلو.

الفلفل الأخضر: بين 20 و30 جنيهًا للكيلو.

الفلفل الألوان: 80 جنيهًا للكيلو.

الكوسة الخضراء: بين 30 و40 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاكهة:

البلح البارحي: بين 80 و100 جنيه للكيلو.

البلح العادي: 50 جنيهًا للكيلو.

الجوافة البناتي: 50 جنيهًا للكيلو.

العنب: بين 50 و60 جنيهًا للكيلو.

التفاح البلدي والأصفر والأحمر: بين 60 و100 جنيه للكيلو.

يذكر أن محافظة أسوان تشهد توافدًا كبيرًا للأهالي على الأسواق الأسبوعية الشعبية، أبرزها:

سوق الأربعاء بمدينة إدفو.

سوق الخميس بمدينة أسوان ومركز كوم أمبو.

سوق الاثنين بمركز نصر النوبة.

وتتميز هذه الأسواق بأسعار مناسبة مقارنة بالمحال التجارية، ما يجعلها محط إقبال الأهالي على الخضروات والفواكه والطيور ومنتجات المأكولات المتنوعة.