قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سلامتك تهمنا.. النقل تطلق حملة لمحاربة السلوكيات السلبية في المواصلات والطرق
أبو الدهب: محمد شريف لم يستطع تعويض رحيل "وسام"..والأهلي يحتاج لهذا الأمر
الرئيس السيسي يستقبل رئيس جمهورية رواندا.. اليوم
عيد أبو الحمد: صبري عبد المنعم صديق عمري و سبب دخولي التمثيل (خاص )
دعاء أول أيام شهر ربيع الآخر.. استفتح شهرك بدعوة البركة والرزق
أبو الدهب: إدارة الأهلي أخطأت بالتعاقد مع "ريبيرو"
البيان المشترك لرئاسة مؤتمر حل الدولتين يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار بقطاع غزة
البلطجة بالكلاب.. متى تتحول إلى جريمة تصل عقوبتها إلى 5 سنوات حبس؟
من المنزل.. طريقة استخراج البطاقة الشخصية لكبار السن 2025
تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة
ساعة تتحسر عليها يوم القيامة.. اغتنمها فورا بهذه الطاعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم الثلاثاء 23-9-2025

أسواق الخضراوات والفاكهة
أسواق الخضراوات والفاكهة
محمد عبد الفتاح

نستعرض أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق محافظة أسوان اليوم الثلاثاء الموافق 23 /9 /2025.

أسعار الخضراوات:

الطماطم: تتراوح ما بين 15 و20 جنيهًا للكيلو حسب الجودة.

البطاطا: 15 جنيهًا للكيلو.

الجزر: 20 جنيهًا للكيلو.

البطاطس: تراوحت بين 10 و15 جنيهًا للكيلو.

الخيار: يتراوح بين 20 و25 جنيهًا للكيلو.

الملوخية: 30 جنيهًا للكيلو.

البصل (الأبيض والأحمر): بين 10 و15 جنيهًا للكيلو.

الباذنجان: 15 جنيهًا للكيلو.

الفلفل الأخضر: بين 20 و30 جنيهًا للكيلو.

الفلفل الألوان: 80 جنيهًا للكيلو.

الكوسة الخضراء: بين 30 و40 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاكهة:

البلح البارحي: بين 80 و100 جنيه للكيلو.

البلح العادي: 50 جنيهًا للكيلو.

الجوافة البناتي: 50 جنيهًا للكيلو.

العنب: بين 50 و60 جنيهًا للكيلو.

التفاح البلدي والأصفر والأحمر: بين 60 و100 جنيه للكيلو.

يذكر أن محافظة أسوان تشهد توافدًا كبيرًا للأهالي على الأسواق الأسبوعية الشعبية، أبرزها:

سوق الأربعاء بمدينة إدفو.

سوق الخميس بمدينة أسوان ومركز كوم أمبو.

سوق الاثنين بمركز نصر النوبة.

وتتميز هذه الأسواق بأسعار مناسبة مقارنة بالمحال التجارية، ما يجعلها محط إقبال الأهالي على الخضروات والفواكه والطيور ومنتجات المأكولات المتنوعة.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم متاح حتى منتصف ديسمبر.. العدد المسموح إضافته على بطاقة التموين 2025

التقديم متاح حتى منتصف ديسمبر.. العدد المسموح إضافته على بطاقة التموين 2025

ترامب

على رأسهم مصر.. ترامب يجتمع بقادة 8 دول عربية وإسلامية في واشنطن

محمد صلاح

غياب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية 2025

دونالد ترامب- الرئيس الأمريكي

من بينها مصر... ترامب يعرض مقترح لإنهاء حرب غزة على قادة العرب

مسلم

كفاية تمثيل بقي شقيقة مسلم تهاجمه بعد إعلان انفصاله

محمد صلاح

والدة محمد صلاح مع انطلاق حفل البالون دور: الحمد لله على كل حال

السيارة

القبض على قائد سيارة عرض حياة المواطنين للخطر بالجيزة

الاهلي

اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع البرتغالي برونو .. أحمد حسن يكشف

ترشيحاتنا

العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

سكك حديد مصر تعزز الطاقة الاستيعابية لقطارات العودة الطوعية للسودانيين

في أعلى مستوياته.. سعر الذهب عيار 21 الآن الاثنين 22 سبتمبر 2025

في أعلى مستوياته.. سعر الذهب عيار 21 الآن الاثنين 22 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 22 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 22 سبتمبر 2025

بالصور

أكتر مشكلة بتيجي للكل .. اعرف أسباب الحموضة وأهم علاماتها

الحموضة
الحموضة
الحموضة

بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية موديل 2025.. بهذا السعر ‏

بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية
بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية
بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية

أفضل النصائح لصيانة السيارات الكهربائية

سيارات الكهربائية
سيارات الكهربائية
سيارات الكهربائية

لجنة من "صحة الشرقية" تتابع أعمال تركيب جهاز قسطرة القلب بمستشفى فاقوس

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

الفتاة

حبس المتهم بتتبع فتاة حتى منزلها ومعاكستها في كفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد