الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أكبر سرقة.. والد لامين يامال يهاجم خسارة نجله للكرة الذهبية أمام ديمبيلي

لامين يامال
لامين يامال
إسلام مقلد

أثار منير نصراوي، والد الموهبة الإسبانية لامين يامال، جدلاً واسعاً عقب تعليقه على خسارة نجله جائزة الكرة الذهبية لعام 2025 أمام الفرنسي عثمان ديمبيلي، مشيراً إلى أن ما حدث "أمر غريب للغاية" لا يمكن تقبله.

وقال نصراوي في مداخلة عبر الفيديو مع برنامج "El Chiringuito" الإسباني: "أعتقد أن هذا هو أكبر… لن أقول سرقة، ولكن أكبر ضرر أخلاقي يمكن أن يلحق بشخص ما. لامين هو أفضل لاعب في العالم بفارق كبير، ليس لأنه ابني، بل لأنه ببساطة الأفضل. لا أعتقد أن له منافسين، وما جرى هنا غير طبيعي على الإطلاق".

المنافسة بين يامال وديمبيلي خطفت الأضواء في حفل الكرة الذهبية، حيث حل النجم الإسباني الشاب صاحب الـ18 عاماً في المركز الثاني، فيما جاء البرتغالي فيتينا (باريس سان جيرمان) ثالثاً.

ورغم ذلك، واصل يامال كتابة التاريخ بعدما نجح في الحفاظ على جائزة "كوبا" كأفضل لاعب تحت 21 عاماً، ليصبح أول من يدافع عن اللقب في تاريخ الجائزة.

من جانبه، قدم ديمبيلي موسماً استثنائياً قاد فيه باريس سان جيرمان لتحقيق الثلاثية التاريخية (الدوري، الكأس، دوري الأبطال) لأول مرة في تاريخه، حيث ساهم بـ35 هدفاً و16 تمريرة حاسمة، ليخطف الجائزة في النهاية.

أما يامال، فقد تألق بدوره مع برشلونة ومنتخب إسبانيا، مسجلاً 18 هدفاً و25 تمريرة حاسمة، وكان أحد أبرز مفاتيح تتويج "لا روخا" بلقب كأس أمم أوروبا 2024 في ألمانيا.

ورغم حدة تصريحات والد يامال، فإن ديمبيلي لم يتردد في توجيه إشادة كبيرة لمنافسه الشاب بعد التتويج قائلاً: "إنه لاعب استثنائي يتمتع بنضج كبير. إذا سارت الأمور كما يجب، فسيفوز هو أيضاً بالعديد من الألقاب وجوائز الكرة الذهبية في المستقبل".

يذكر أن تصريحات والد يامال لم تكن الأولى المثيرة للجدل، حيث سبق أن أثار الجدل بعد احتفال نجله بعيد ميلاده الثامن عشر قائلاً: "في النهاية، سوف يهلكهم الحسد".

لامين يامال جائزة الكرة الذهبية الكرة الذهبية عثمان ديمبيلي

