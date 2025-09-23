وزيرة التنمية المحلية توجه رئيس مدينة دهب بسرعة إنجاز ملفات التصالح

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، رئيس مركز ومدينة دهب بجنوب سيناء بسرعة إنجاز ملفات المواطنين في منظومات التصالح علي مخالفات البناء والتقنين والمحال العامة .

وشددت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية رفع كفاءة منظومة العمل بالحملة الميكانيكية لمجلس مدينة دهب وتعزيز القدارات التشغيلية والقيام بأعمال الصيانة المنتظمة للمعدات والسيارات بما يساهم في الحفاظ علي العمر التشغيلي لها .

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة التنمية المحلية و اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، المركز التكنولوجي لمدينة دهب لمتابعة آخر مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ، وذلك بحضور ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور محمد علام مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة وعدد من قيادات المحافظة .

وخلال تفقد وزيرة التنمية المحلية مع محافظ جنوب سيناء للمركز التكنولوجي لمدينة دهب تابعت سير العمل في ملفات التصالح علي مخالفات البناء وأعداد الطلبات التي تم إنجازها وأهم المشكلات التي تم رصدها ، كما تابعت الدكتورة منال عوض الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين عدد من الملفات التي تم البت فيها وتلافي أي مشكلات وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ولجنة استرداد الأراضي بما يساهم في انجاز الملفات وتسليم العقود للمواطنين والحفاظ علي حقوقهم وعدم اهدار حقوق الدولة .

كما حرصت وزيرة التنمية المحلية علي متابعة سير العمل في عدد من الخدمات اليومية للمواطنين من المحليات وكذا موقف منظومة المحال العامة والمتغيرات المكانية ، وشددت علي أهمية تذليل أي معوقات أو تحديات تواجه المواطنين و دفع وتيرة العمل وتسريع اجراءات بحث طلبات التقنين واجراءات المعاينة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتيسير على المواطنين وسرعة انهاء مصالحهم والتعامل الفوري مع الإجراءات والمعاملات المتأخرة لانجازها بصورة سريعة مع التأكيد على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات المطلوبة و ضرورة الالتزام بالمدد الزمنية و القانونية المحددة لكل طلبات المواطنين والانتهاء منها .

كما التقت الدكتورة منال عوض مع عدد من المواطنين داخل المركز التكنولوجي وتعرفت منهم علي بعض الخدمات التي يحصلون عليها ، ووجهت بحل بعض الشكاوى العاجلة، ومحاسبة العاملين المقصرين في سرعة انهاء الخدمات للمواطنين ، وحرصت وزيرة التنمية المحلية علي متابعة أهم المطالب للعاملين بالمركز التكنولوجي بمجلس مدينة دهب بما يساهم في سرعة تقديم الخدمات للمواطنين لضمان سيولة العمل والإجراءات بالمركز .

وخلال تفقدها لمجلس مدينة دهب ، تفقدت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء ، الحملة الميكانيكية ، وحصر المعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل والمعدات المعطلة والمكهنة والإجراءات المتخذة في هذا الشأن سواء بالصيانة ورفع الكفاءة .

ووجهت الدكتورة منال عوض بأهمية وضع نظام للمتابعة لسير العمل في الحملة الميكانيكية فيما يخص أعمال الصيانة وخطوط السير والتشغيل ، كما طالبت وزيرة التنمية المحلية بسرعة التنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يخص عدد من السيارات المكهنة والمتهالكة في مجلس المدينة .

وشددت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية تنفيذ حملات لرفع الإشغالات في عدد من الطرق لتيسير حركة سير المواطنين والسيارات بالإضافة الي تنفيذ حملات لمتابعة المتغيرات المكانية التي تم رصدها وتنفيذ الإزالات لها .