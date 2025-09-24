قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رحيل ميرفت زعزع .. نقابة المهن التمثيلية: فقدنا أيقونة الاستعراضات المسرحية
بدون محمد صلاح .. ليفربول يهزم ساوثهامبتون ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس كاراباو
شوبير يُهنئ بيراميدز بكأس إنتركونتيننتال .. ماذا قال؟
بعد وصولها لـ 25 جنيهًا .. موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق
دعاء التعار.. كلمات لا ترد في جوف الليل
نبحث وقف الحرب وربما نُنهيها الآن.. ترامب: الاجتماع مع قادة الدول العربية والإسلامية كان عظيمًا
وزير الخارجية الهولندي يُحذّر: غزة تختنق .. وإسرائيل مطالَبة بخطوات عاجلة
الرئيس اللبناني: أتحدث عن حقوق الإنسان بينما شعبي يُقتــ.ـل وأرضي ما زالت مُحتلة
النصر يكتسح جدة برباعية ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين
رحيل أيقونة السينما العالمية كلاوديا كاردينالي عن عمر يناهز 87 عامًا
لأول مرة بمستشفى كفر شكر.. نجاح أول جراحة أورام متقدمة في عملية معقدة بالغدة النكفية
لقاءات وكلمة بمنتدى أفريقيا .. نشاط مكثف لـ أبو العينين بالأمم المتحدة | فيديو
أخبار البلد

الدواء المصرية" تشارك في الزيارة الرسمية إلى شنغهاي لتعزيز التعاون مع الصين

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
أ ش أ

أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به هيئة الدواء المصرية كجهة تنظيمية وفنية ضامنة لتوافق المنظومة الدوائية الوطنية مع المعايير العالمية، مشددًا على أن الهيئة تمثل إحدى الركائز الرئيسية لجهود الدولة في توطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية، وتعزيز تنافسيتها إقليميًا ودوليًا، موضحا أن الملفات التي تمت مناقشتها والمتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي تمثل أساسًا مهمًا للنهوض بالقطاع الصحي المصري وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، ضمن الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، في الزيارة رفيعة المستوى إلى مدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية، في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا المتقدمة، بما يخدم المنظومة الصحية والدوائية، ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وشملت الفعاليات الرسمية لقاء مع قيادات شركة "هواوي" لبحث سبل الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التشخيص الطبي وتحليل قواعد البيانات، إلى جانب مناقشة برامج تدريبية متقدمة للكوادر المصرية في مجالات التحول الرقمي وإدارة البيانات، كذلك الاجتماع مع مسؤولي مستشفى رينجي الذكي بمدينة شنغهاي للاطلاع على أحدث النظم العالمية لتشغيل المستشفيات الرقمية الذكية وتبادل الخبرات في مجال الإدارة الصحية المتقدمة، وزيارة مصنع "Runyes" بمدينة نينغبو؛ لبحث آليات نقل التكنولوجيا الصينية المتطورة لتصنيع معدات طب الأسنان، وذلك في إطار شراكة استراتيجية تستهدف إقامة مصنع متكامل بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة لتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال الحيوي.

وأكد الدكتور الغمراوي، أن هذه الزيارة تعكس التزام الدولة المصرية بتبني أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في مجالات الدواء والمستلزمات الطبية، وتفتح آفاقًا واسعة للتعاون مع الشركاء الدوليين، بما يضمن توفير دواء ومستلزمات طبية آمنة وفعالة وذات جودة عالية وبأسعار تنافسية للمواطن المصري والإفريقي.

وتجسد مشاركة هيئة الدواء المصرية في هذه الزيارة دورها المحوري كذراع فني وتنظيمي قادر على جذب الاستثمارات، وداعم رئيسي للمنظومة الصحية الوطنية، بما يعزز من مكانة مصر على خريطة الصناعات الصحية والدوائية إقليميًا وعالميًا.

الدواء المصرية المنظومة الرئيسية هيئة الدواء المصرية القطاع الصحي

