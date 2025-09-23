قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 31
مصر تعزز تعاونها مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وتؤكد تمسكها بحماية أمنها المائي
حركة فتح: إسرائيل تواجه عزلة دولية بعد الاعتراف بدولة فلسطينية
طريقة إضافة المواليد إلى بطاقة التموين 2025 عبر مصر الرقمية
القاهرة الإخبارية: الفلسطينيون ينتظرون جني ثمار الاعتراف بدولتهم الوليدة
الدوري الممتاز| الأهلي يصل استاد الكلية الحربية استعدادَا لمباراة حرس الحدود
الذهب عند أعلى مستوياته التاريخية والأوقية تقترب من 3800 دولار
الشيخ الشعراوي: الصلاة تعالج الأمراض النفسية
اغسل ذنوبك في 3 خطوات.. نصيحة نبوية لمحو الذنوب والمعاصي
متحدث فتح: نثمن الموقف الإسباني الداعم للقضية الفلسطينية
قرار لـ نتنياهو.. إغلاق معبر اللنبي أمام حركة البضائع والأشخاص حتي إشعار آخر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

التنمية المحلية: رفع كفاءة العمل بالحملة الميكانيكية بمدينة دهب وانجاز ملف التصالح| صور

جولة وزيرة التنمية المحلية
جولة وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، رئيس مركز ومدينة دهب بجنوب سيناء بسرعة إنجاز ملفات المواطنين في منظومات  التصالح علي مخالفات البناء والتقنين والمحال العامة .

رفع كفاءة منظومة العمل بالحملة الميكانيكية

وشددت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية رفع كفاءة منظومة العمل بالحملة الميكانيكية لمجلس مدينة دهب وتعزيز القدارات التشغيلية والقيام بأعمال الصيانة المنتظمة للمعدات والسيارات بما يساهم في الحفاظ علي العمر التشغيلي لها وذلك خلال تفقد وزيرة التنمية المحلية و اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، المركز التكنولوجي لمدينة دهب لمتابعة آخر مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ،  بحضور  ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور محمد علام مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة وعدد من قيادات المحافظة .  

وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ جنوب سيناء سير العمل في المركز التكنولوجي 

وخلال تفقد وزيرة التنمية المحلية مع محافظ جنوب سيناء للمركز التكنولوجي لمدينة دهب تابعت سير العمل في ملفات التصالح علي مخالفات البناء وأعداد الطلبات التي تم إنجازها وأهم المشكلات التي تم رصدها ، كما تابعت الدكتورة منال عوض الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين عدد من الملفات التي تم البت فيها وتلافي أي مشكلات وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ولجنة استرداد الأراضي بما يساهم في انجاز الملفات وتسليم العقود للمواطنين والحفاظ علي حقوقهم وعدم اهدار حقوق الدولة .

وحرصت وزيرة التنمية المحلية علي متابعة سير العمل في عدد من الخدمات اليومية للمواطنين من المحليات وكذا موقف منظومة المحال العامة والمتغيرات المكانية  ، وشددت علي أهمية تذليل أي معوقات أو تحديات تواجه المواطنين و دفع وتيرة العمل وتسريع اجراءات بحث طلبات التقنين واجراءات المعاينة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتيسير على المواطنين وسرعة انهاء مصالحهم والتعامل الفوري مع الإجراءات والمعاملات المتأخرة لانجازها بصورة سريعة مع التأكيد على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات المطلوبة و ضرورة الالتزام بالمدد الزمنية و القانونية المحددة لكل طلبات المواطنين والانتهاء منها .

والتقت الدكتورة منال عوض مع عدد من المواطنين داخل المركز التكنولوجي وتعرفت منهم علي بعض الخدمات التي يحصلون عليها ، ووجهت بحل بعض الشكاوى العاجلة، ومحاسبة العاملين المقصرين في سرعة انهاء الخدمات للمواطنين ، وحرصت وزيرة التنمية المحلية علي متابعة أهم المطالب للعاملين بالمركز التكنولوجي بمجلس مدينة دهب بما يساهم في سرعة تقديم الخدمات للمواطنين لضمان سيولة العمل والإجراءات بالمركز .

و تفقدت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء ، الحملة الميكانيكية ، وحصر المعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل والمعدات المعطلة والمكهنة والإجراءات المتخذة في هذا الشأن سواء بالصيانة ورفع الكفاءة .

ووجهت عوض بأهمية وضع نظام للمتابعة لسير العمل في الحملة الميكانيكية فيما يخص أعمال الصيانة وخطوط السير والتشغيل ، كما طالبت وزيرة التنمية المحلية بسرعة التنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يخص عدد من السيارات المكهنة والمتهالكة في مجلس المدينة .

وشددت علي أهمية تنفيذ حملات لرفع الإشغالات في عدد من الطرق لتيسير حركة سير المواطنين والسيارات بالإضافة الي تنفيذ حملات لمتابعة المتغيرات المكانية التي تم رصدها وتنفيذ الإزالات لها .

التنمية المحلية جنوب سيناء دهب منظومة المخلفات منال عوض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

داني دانون

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

الرئيس السيسي

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية

ترشيحاتنا

وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج

سقوط درابزين مدرسة بالعسيرات يُصيب طالبًا.. وتعليم سوهاج يُحيل المسؤولين للتحقيق

دكتورة رشا عادل وكيل مديرة الصحة بالبحر الاحمر

مستشفى حميات الغردقة يستقبل وفد الجمعية البريطانية (BSAC) لمراجعة معايير الاعتماد الدولي في مكافحة العدوى

صورة موضوعية

تواصل فعاليات برنامج "IT Professional" لتأهيل الخريجين بمدينة القصير

بالصور

أحمر داكن.. نجلاء بدر تتألق بإطلالة شبابية

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

طريقة عمل كيك إسفنجية هشّة.. وصفة سهلة لأولادك على الفطار

الكيك الإسفنجي
الكيك الإسفنجي
الكيك الإسفنجي

76 دولارا فقط.. استئجار سيارة جيب رانجلر بأرخص سعر

جيب رانجلر
جيب رانجلر
جيب رانجلر

ارتفاع أسعار سيارات فولكس فاجن 2026 بنسبة 6.5%

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

فيديو

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد