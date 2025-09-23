قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ورشة فنية للأطفال احتفالا بـ يوم السلام العالمي في متحف المركبات الملكية

محمد الاسكندرانى

إحتفل القسم التعليمي بمتحف المركبات الملكية ورشة فنية بمناسبة اليوم العالمي للسلام ،بيوم السلام العالمي ،عبر تنفيذ ورشة فنية للأطفال ،وذلك في إطار دورة التثقيفي.
قالت إدارة متحف المركبات الملكية ، أن الورشة إستهدفت الأطفال من ٦ سنوات حتى ١٦ عامًا، حيث بدأت الفعاليات بجولة إرشادية متحفية للتعرف على أبرز المقتنيات والقطع الأثرية الفريدة داخل المتحف، تلاها جلسة نقاشية تفاعلية تناولت أهمية السلام للبشرية ودوره في نشر المحبة والتعايش.

متحف المركبات الملكية


أوضحت إدارة المتحف ،أن اختُتم اليوم بورشة فنية عبّر خلالها الأطفال عن رؤيتهم للسلام عبر رسومات وأعمال فنية ملونة تحمل رسائل إنسانية سامية، في أجواء جمعت بين المعرفة والإبداع.
ترجع فكرة إنشاء متحف المركبات الملكية إلى عهد الخديوي إسماعيل، فيما بين عامي 1863 و1879، فكان أول من بدأ في إنشاء مبنى خاص بالمركبات الخديوية والخيول، ثم أصبحت مصلحة للركائب الملكية، تحولت فيما بعد إلى متحف للمركبات الملكية بعد عام 1952.
تم إغلاق المتحف في ثمانينيات القرن الماضي لتطويره وترميمه، وتعثرت الأعمال على مدار الأعوام التالية بعد الغلق، حتى عام 2017 حيث بدأ استئناف الأعمال به مرة أخرى، وتفضل فخامة رئيس الجمهورية بافتتاحه، عبر الفيديو كونفرانس، عام 2020.


يضم المتحف مجموعة رائعة من العربات الملكية مختلفة الأحجام والأنواع، والتي ترجع إلى فترة حكم أسرة محمد علي باشا في مصر، أشهرها العربة المعروفة باسم عربة الآلاي الكبرى الخصوصي، والتي تمتاز بدقة صناعتها وفخامة زخرفتها.

أهداها الإمبراطور نابليون الثالث وزوجته الإمبراطورة أوجيني للخديوي إسماعيل وقت افتتاح قناة السويس عام 1869، وأمر الملك فاروق الأول بتجديدها واستخدامها عند افتتاح البرلمان في عام 1924م.

يضم متحف المركبات الملكية مجموعة من أطقم الخيول ولوازمها، بالإضافة إلى الملابس الخاصة بالعاملين بمصلحة الركائب والذين ترتبط وظائفهم بالعربات، كما يضم مجموعة من اللوحات الزيتية للملوك والأميرات التي يرجع تأريخها إلى نفس الحقبة التاريخية.
 

