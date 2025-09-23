قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: ما يهمني إنقاذ الأرواح وليس نوبل للسلام
ترامب: أنهيت 7 حروب بعضها دام 30 عاما
نجم ليفربول يفوز بجائزة لاعب الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي
ترامب: عهدي هو العصر الذهبي لأمريكا ولدينا أقوى جيش واقتصاد
قلق في مانشستر سيتي بعد إصابة هالاند أمام آرسنال .. وجوارديولا يوضح الموقف
أمين الأمم المتحدة: يجب وقف التهديدات الإسرائيلية بضم الضفة الغربية
نظير عياد لأئمة 8 دول أجنبية: الفتوى تتغير باختلاف الزمان والمكان والأعراف.. صور
أبو العينين: جميع قادة العالم كانوا على قلب رجل واحد لنصرة فلسطين وشعبها
ألبوم مصطفى قمر الجديد "قمر 25".. التفاصيل وموعد طرحه
رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
توجيهات رئاسية.. الإسكان: مشروعات قومية ضخمة تحقق طفرة غير مسبوقة بقطاع المرافق
الرئيس السيسي: ملف المياه قضية وجودية لمصر
محافظات

قومى المرأة بأسوان: تنظيم 30 جلسة دوار للتوعية المجتمعية داخل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

محمد عبد الفتاح

استكمل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان تنظيم عدد 30 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والتعليمى والثقافى بالقرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة ". 

ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية وتنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان. 

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأن جلسات الدوار تم تنظيمها تحت رعاية محافظ أسوان وبمشاركة متميزة من علماء الأوقاف وبالتعاون مع الوحدات المحلية والقروية .

وأشارت هدى مصطفى بأن الجلسات إستهدفت توعية عدد 1500 سيدة ورجل وشاب داخل قرى ونجوع زقلونة والسراج والشعراء وكوم الأمير وعزبة تلي والبياض والمعمرية وحاجر السباعية وحاجر الوسطى البحرى والزويدية بمركز إدفو ، بالإضافة إلى قرى وعزب الرملة وزرزارة والغابة والسوهاجية وسالم بمركز كوم أمبو ، وتناولت الجلسات مناقشة القضية السكانية ، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء .

فيما أصدر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته بسرعة رفع المخلفات والتراكمات الناتجة عن الحملات المكثفة التى نفذتها الوحدات المحلية لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام. 

وقد شملت الحملات مناطق حيوية متعددة من بينها أسواق السيل والسوق السياحى القديم ، بالإضافة إلى الشوارع الداخلية بالسيل الجديد والشيخ هارو ن، وذلك فى إطار خطة الطموحة الهادفة لإعادة الإنضباط إلى الشارع الأسوانى. 

ومن جانبه شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإسراع فى رفع جميع المخلفات أولاً بأول بعد تنفيذ الحملات ، مع تكثيف أعمال النظافة العامة والتجميل والتطوير لضمان عدم عودة هذه المظاهر السلبية مرة أخرى .

ووجه محافظ أسوان إلى أهمية التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية ومديرية الأمن وشرطة المرافق لضبط أى حالات إشغال عشوائية أو تعدى جديد على الطريق العام ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين ، على أن يتواكب مع ذلك تكثيف الرقابة الميدانية والدوريات المستمرة فى الأسواق والشوارع الداخلية لمنع عودة العشوائية وضمان إستدامة النتائج التى تحققها الحملات بما ينعكس بالإيجاب على المواطن الأسوانى ، والزائرين من مختلف الأفواج السياحية .

