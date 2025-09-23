قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصندوق السيادي النرويجي.. كيف تتحرك أضخم ثروة عالمية ضد إسرائيل؟
أسعار الجنيه الذهب تتراوح بين 40,200 و40,400 جنيه
مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 31
مصر تعزز تعاونها مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وتؤكد تمسكها بحماية أمنها المائي
حركة فتح: إسرائيل تواجه عزلة دولية بعد الاعتراف بدولة فلسطينية
طريقة إضافة المواليد إلى بطاقة التموين 2025 عبر مصر الرقمية
القاهرة الإخبارية: الفلسطينيون ينتظرون جني ثمار الاعتراف بدولتهم الوليدة
الدوري الممتاز| الأهلي يصل استاد الكلية الحربية استعدادَا لمباراة حرس الحدود
الذهب عند أعلى مستوياته التاريخية والأوقية تقترب من 3800 دولار
الشيخ الشعراوي: الصلاة تعالج الأمراض النفسية
محافظات

نائب محافظ أسوان يقود حملة لرفع 400 حالة إشغال بالسوق السياحى القديم

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حملة موسعة لإزالة ورفع الإشغالات بمنطقة السوق السياحى القديم والشوارع الجانبية الملحقة به وذلك فى ظل خطة المحافظة لإعادة الإنضباط للشارع الأسوانى ورفع كفاءته بما يتماشى مع مكانة أسوان السياحية والتاريخية .

وتابع محافظ أسوان نتائج جهود  الحملة الميدانية التى قادها المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، يرافقه اللواء محمد ممدوح مساعد مدير الأمن ، وبمشاركة نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعومين بالمعدات الثقيلة ، حيث أسفرت الجهود عن رفع أكثر من 400 حالة إشغال متنوع، شملت التندات المخالفة، وعربات الباعة الجائلين ، والتعديات على الأرصفة وحرم الطريق العام.

رفع الإشغالات

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أن هذه الحملات تأتى ضمن سلسلة من الإجراءات المكثفة لإعادة الوجه الحضارى للمدينة، وتهيئة المناخ المناسب أمام المواطنين والزائرين ، خاصة فى المناطق الحيوية التى تشهد كثافة سكانية وسياحية عالية .

ولفت المحافظ بأن إزالة الإشغالات لا تستهدف فقط إعادة الإنضباط وتيسير حركة المشاة والمركبات ، بل تهدف أيضاً إلى دعم الجهود المبذولة لتطوير وتجميل المدينة بما يتناسب مع مكانتها كعاصمة للشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية .

وأكد المهندس عمرو لاشين خلال الحملة بأنها تأتى لبتعليمات مباشرة من المحافظ، وتشمل كافة الشوارع والميادين الرئيسية بالمدينة، بهدف استعادة الانضباط المروري، وتوفير بيئة حضارية آمنة للمواطنين .

ولفت نائب المحافظ إلى أن الجهود لن تتوقف ، ولم يتم السماح بعودة أى إشغال أو تعدى تم إزالته حيث ستتم المتابعة المستمرة من خلال لجان ميدانية ودوريات مرورية وشرطية بما يضمن الحفاظ على ما تحقق من نتائج خلال الفترة الحالية .

