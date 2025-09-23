قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المشاط: حريصون على تقوية العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية وتبادل الخبرات مع سنغافورة
شرق بورسعيد تحصد المركز الثالث عالميا بمؤشر أداء الموانئ للحاويات لعام 2024
رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط يُرحب باعتراف كبرى الدول بالدولة الفلسطينية
9 خبراء من جنوب إفريقيا يطلعون على أحدث تقنيات دار الطباعة ومركز النقد بمصر
المطربة بوسي تغادر النيابة بعد تقديم معارضة على الأحكام الصادرة بحقها
رئيس وزراء إسبانيا يدعو إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة
بالشروط والمستندات.. كيفية التقديم على شقق بديلة الإيجار القديم
سؤال برلماني للحكومة بشأن انتشار لعبة روبلوكس ومخاطرها على الأطفال في مصر
إيران: اليورانيوم المخصب لا يمكن الوصول إليه
بعد مشهد النزوح المؤثر.. مصر تنقذ الطفل الغزّي جدوع وأخاه
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: مصر تمنح الأمل لأطفال وأمهات غزة
هيئة الاستثمار تدعو المؤسسات والشركات الألمانية لتوطين تكنولوجيا صناعة الآلات بمصر
محافظات

محافظ أسوان يواصل جولاته بالمدارس مع انطلاق العام الدراسي الجديد.. شاهد

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية لمتابعة إستقبال الطلاب داخل مختلف المدارس مع إنطلاق العام الدراسى الجديد 2025/2026 .

حيث تفقد المحافظ برفقة محمود بدوى مدير عام مديرية التربية والتعليم عدد من المدارس ، من بينها مدرسة المنار الرسمية للغات ، والتى تضم 1057 طالب وطالبة داخل 23 فصل دراسى بمرحلة رياض الأطفال والتعليم الإبتدائى والإعدادى ، وخلال جولته لمكونات المدرسة ، والإطمئنان على تسليم الكتب المدرسية ، وتوزيعها على الطلاب ، والتى كانت معظمها قبل بدء العام الدراسى بنحو أسبوعين .

وأشاد الدكتور إسماعيل كمال بالمستوى والنموذج الجمالى والحضارى الراقى الذى تتميز به المدرسة ، فضلاً عن الإنضباط والنظام بها ، علاوة على جاهزية المدرسة للعام الدراسى بإستخدام أحدث الوسائل التعليمية .

وقدم المحافظ شكره وتقديره للجهود التى تم بذلها من فريق العمل من قيادات المدرسة والمعلمين والعاملين لتظهر المدرسة بهذا المستوى المتميز الذى يجب الإستمرار عليه ، وليكون نموذجاً يحتذى به لباقى المدارس بمختلف المراحل التعليمية .

العام الدراسى

وأكد محافظ أسوان على أنه سيتم مواصلة الجولات الميدانية المفاجئة من قيادات المحافظة واللجان التفتيشية لتذليل أى عقبات ، وتهيئة الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب ، وتحفيزهم للإنتظام فى اليوم الدراسى .

وأوضح بأنه بالتوازى مع ذلك يتم مواصلة تنظيم الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية وغيرها من الأنشطة داخل المدارس من أجل رفع وعى الطلاب وتعزيز قيم الولاء والإنتماء وحب الوطن لديهم  .

فيما وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بضرورة الإستمرار فى تكثيف الأعمال لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن المرحلة الثانية من الموجه الـ 27 ، والتى وصلت حتى الآن إلى إزالة 527 حالة تعدى بمساحة 191 ألف و 412 م2 .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ووسط متابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، ومشاركة جادة من الأجهزة الشرطية بمديرية أمن أسوان بقيادة اللواء عبد الله جلال .

