قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 31
مصر تعزز تعاونها مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وتؤكد تمسكها بحماية أمنها المائي
حركة فتح: إسرائيل تواجه عزلة دولية بعد الاعتراف بدولة فلسطينية
طريقة إضافة المواليد إلى بطاقة التموين 2025 عبر مصر الرقمية
القاهرة الإخبارية: الفلسطينيون ينتظرون جني ثمار الاعتراف بدولتهم الوليدة
الدوري الممتاز| الأهلي يصل استاد الكلية الحربية استعدادَا لمباراة حرس الحدود
الذهب عند أعلى مستوياته التاريخية والأوقية تقترب من 3800 دولار
الشيخ الشعراوي: الصلاة تعالج الأمراض النفسية
اغسل ذنوبك في 3 خطوات.. نصيحة نبوية لمحو الذنوب والمعاصي
متحدث فتح: نثمن الموقف الإسباني الداعم للقضية الفلسطينية
قرار لـ نتنياهو.. إغلاق معبر اللنبي أمام حركة البضائع والأشخاص حتي إشعار آخر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رفع وإزالة العديد من الإشغالات بميدان مستشفى أسوان الجامعي بشارع كسر الحجر

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حملاتها المكبرة لإزالة الإشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق العام ، وذلك بناءاً على تكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

وقد إستهدفت الحملة التى تمت بمشاركة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ عدداً من المناطق الحيوية ، كان فى مقدمتها ميدان المستشفى الجامعى بشارع كسر الحجر ، والتى شهدت العديد من الإشغالات ، وهو الذى كان يتطلب معه إخلاءها من الإشغالات والمخالفات التى تعيق الحركة وتؤثر سلباً على المظهر العام .

وشارك فى الحملة أيضاً اللواء محمد ممدوح مساعد مدير الأمن ، إلى جانب نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء ، فضلاً عن العاملين والفنيين بالوحدة المحلية حيث تكاتفت جهود الجميع لإزالة التعديات المتنوعة من أكشاك مخالفة وعربات متحركة ، إلى جانب رفع الباعة الجائلين الذين تجاوزوا خطوط التنظيم واستغلوا الأرصفة بصورة غير قانونية .

وأكد المهندس عمرو لاشين خلال الحملة بأنها تأتى لبتعليمات مباشرة من المحافظ، وتشمل كافة الشوارع والميادين الرئيسية بالمدينة، بهدف استعادة الانضباط المروري، وتوفير بيئة حضارية آمنة للمواطنين .

رفع الإشغالات

ولفت نائب المحافظ إلى أن الجهود لن تتوقف ، ولم يتم السماح بعودة أى إشغال أو تعدى تم إزالته حيث ستتم المتابعة المستمرة من خلال لجان ميدانية ودوريات مرورية وشرطية بما يضمن الحفاظ على ما تحقق من نتائج خلال الفترة الحالية .

فيما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حملة موسعة لإزالة ورفع الإشغالات بمنطقة السوق السياحى القديم والشوارع الجانبية الملحقة به وذلك فى ظل خطة المحافظة لإعادة الإنضباط للشارع الأسوانى ورفع كفاءته بما يتماشى مع مكانة أسوان السياحية والتاريخية .

ويأتى ذلك هذا فى إطار التنسيق المتواصل والمستمر بين اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، واللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسوان .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

داني دانون

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

الرئيس السيسي

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية

ترشيحاتنا

جوائز نوبل

جوائز نوبل الساخرة.. العلم من زاوية طريفة| ما القصة؟

نيمار

ثروة نيمار.. أرقام فلكية تضعه بين أغنى لاعبي العالم

الكرة الذهبية

صاحب الكرة الذهبية مهدد بالغياب عن الحفل في سابقة تاريخية.. ما السبب؟

بالصور

أحمر داكن.. نجلاء بدر تتألق بإطلالة شبابية

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

طريقة عمل كيك إسفنجية هشّة.. وصفة سهلة لأولادك على الفطار

الكيك الإسفنجي
الكيك الإسفنجي
الكيك الإسفنجي

76 دولارا فقط.. استئجار سيارة جيب رانجلر بأرخص سعر

جيب رانجلر
جيب رانجلر
جيب رانجلر

ارتفاع أسعار سيارات فولكس فاجن 2026 بنسبة 6.5%

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

فيديو

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد