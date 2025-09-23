رفع وإزالة العديد من الإشغالات بميدان مستشفى أسوان الجامعي بشارع كسر الحجر

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حملاتها المكبرة لإزالة الإشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق العام ، وذلك بناءاً على تكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

وقد إستهدفت الحملة التى تمت بمشاركة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ عدداً من المناطق الحيوية ، كان فى مقدمتها ميدان المستشفى الجامعى بشارع كسر الحجر ، والتى شهدت العديد من الإشغالات ، وهو الذى كان يتطلب معه إخلاءها من الإشغالات والمخالفات التى تعيق الحركة وتؤثر سلباً على المظهر العام .

وشارك فى الحملة أيضاً اللواء محمد ممدوح مساعد مدير الأمن ، إلى جانب نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء ، فضلاً عن العاملين والفنيين بالوحدة المحلية حيث تكاتفت جهود الجميع لإزالة التعديات المتنوعة من أكشاك مخالفة وعربات متحركة ، إلى جانب رفع الباعة الجائلين الذين تجاوزوا خطوط التنظيم واستغلوا الأرصفة بصورة غير قانونية .

وأكد المهندس عمرو لاشين خلال الحملة بأنها تأتى لبتعليمات مباشرة من المحافظ، وتشمل كافة الشوارع والميادين الرئيسية بالمدينة، بهدف استعادة الانضباط المروري، وتوفير بيئة حضارية آمنة للمواطنين .

رفع الإشغالات

ولفت نائب المحافظ إلى أن الجهود لن تتوقف ، ولم يتم السماح بعودة أى إشغال أو تعدى تم إزالته حيث ستتم المتابعة المستمرة من خلال لجان ميدانية ودوريات مرورية وشرطية بما يضمن الحفاظ على ما تحقق من نتائج خلال الفترة الحالية .

فيما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حملة موسعة لإزالة ورفع الإشغالات بمنطقة السوق السياحى القديم والشوارع الجانبية الملحقة به وذلك فى ظل خطة المحافظة لإعادة الإنضباط للشارع الأسوانى ورفع كفاءته بما يتماشى مع مكانة أسوان السياحية والتاريخية .

ويأتى ذلك هذا فى إطار التنسيق المتواصل والمستمر بين اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، واللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسوان .