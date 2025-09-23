أمير قطر ورئيس البرتغال| نشاط مكثف ولقاءات للنائب محمد أبو العينين بالأمم المتحدة

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أنشطة ولقاءات النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب في الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن أبو العينين التقى عددا من القادة في الأمم المتحدة.

لقاءات النائب محمد أبو العينين في الأمم المتحدة

واضاف الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب التقى رئيس دولة قطر والمفاوضية الأوروبية ورئيس دولة البرتغال وامير موناكو ورئيس وزراء لوكسمبورج.

النسخة الرابعة لمنتدى إفريقيا

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن شارك النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا اليوم في النسخة الرابعة لمنتدى إفريقيا التي لا يمكن إيقافها Unstoppable Africa والذى تنظمه مبادرة الأعمال العالمية لأفريقيا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

