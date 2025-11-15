الصحفيين: 30 نوفمبر.. آخر موعد لتحديث بيانات أعضاء النقابة ضمن مشروع التحول الرقمي

أعلنت نقابة الصحفيين، بدء عملية تحديث البيانات الشخصية والنقابية وبيانات الأسر والأقارب لجميع الأعضاء بالنقابة، اعتباراً من اليوم السبت وحتى الأحد الموافق 30 نوفمبر الجاري؛ وذلك عبر الموقع الإلكتروني للنقابة أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول، في إطار تنفيذ منظومة التحول الرقمي.

من جانبه، أكد نقيب الصحفيين خالد البلشي، في بيان مساء اليوم، أن عملية التحديث خطوة ضرورية لتفعيل النظام الرقمي الجديد، مشيراً إلى أن الدخول إلى المنصة يتطلب إدخال رقم العضوية وجدول القيد، ثم استلام رمز التحقق على الهاتف المسجّل بالنقابة، موضحا أن جميع الخدمات المستقبلية ستتم من خلال النظام الإلكتروني، في خطوة مهمة للحد الكبير من المعاملات الورقية حتى نصل للاستغناء عنها تمامًا في المستقبل القريب.

من ناحيته، أوضح سكرتير عام نقابة الصحفيين جمال عبد الرحيم، أن النظام الجديد لا يسمح بتكرار رقم الهاتف الواحد لأكثر من عضو، داعياً من لديه رقم غير صحيح إلى التواصل مع مركز المعلومات لتعديله، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستتضمن إتاحة سداد الاشتراكات والرسوم إلكترونياً، وتطوير خدمة مشروع العلاج بما يسمح برفع المستندات المطلوبة عبر المنصة.. داعيا الأعضاء إلى استكمال تحديث الوثائق الرسمية والصور الشخصية، مع إمكانية التوجه إلى إدارة مشروع العلاج عند مواجهة أي صعوبة.

بدروه، أشار وكيل النقابة ورئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا محمد الجارحي، إلى أن عملية التحديث تتم "أونلاين" عبر مرحلتين: تحديث بيانات العضو، ثم بيانات الأسر والأقارب.. وأضاف أن بيانات أسر الصحفيين من الدرجة الأولى المشتركين في مشروع العلاج تظهر بشكل تلقائي على النظام الجديد ويمكن تحديثها، مع إمكانية إضافة أفراد الأسر الجدد كالأبناء أو الوالدين أو الزوج والزوجة.. مشدّدا على ضرورة إضافة بيانات المشتركين في خدمة الأقارب في مشروع العلاج لضمان اشتراكهم خلال العام المقبل، نظراً لعدم تسجيل بياناتهم أو مستنداتهم في النظام القديم.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن تحميل تطبيق نقابة الصحفيين "بسهولة" على جوجل بلاي وعلى آب ستور..

رابط التسجيل عبر الموقع الالكتروني: https://www.ejs.org.eg/register/member.

