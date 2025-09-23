أول تعليق من ياسر إبراهيم علي أزمة رجل المبارة

علق ياسر إبراهيم لاعب الاهلي علي ازمة مع مراقب المباراة بسب اختيار رجل المباراة

ونشر إبراهيم صور ل مروان عطية عبر حسابه الشخصي انسجرام وعلق قائلا :" مبروك لاخويا طبعا وفرحان ليك والله أنا لا قصد مروان عطية خالص وكلامي مكنش لمروان عطية خالص

بالعكس أنا كلامي لناس تانية ومبروك لجمهور النادي الاهلي وربنا يكرم في اللي جاي



كشف أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، عن مشادة كلامية بين ياسر إبراهيم ومراقب المباراة بسبب جائرة رجل المباراة

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي قيس بوك :٠ ياسر إبراهيم دخل في مشادة كلامية مع مراقب مباراة الأهلي وحرس الحدود لعدم حصوله على جائزة رجل المباراة ".