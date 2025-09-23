مشادة كلامية بين ياسر إبراهيم ومراقب الماتش بسبب جائرة رجل المباراة

كشف أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، عن مشادة كلامية بين ياسر إبراهيم ومراقب المباراة بسبب جائرة رجل المباراة

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي قيس بوك :٠ ياسر إبراهيم دخل في مشادة كلامية مع مراقب مباراة الأهلي وحرس الحدود لعدم حصوله على جائزة رجل المباراة ".



أحرز ياسر إبراهيم هدف فوز النادي الأهلي في شباك حرس الحدود في اللقاء الذي جمع بينهما بإستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري لتصبح نتيجة اللقاء ٣-٢.

ونجح ياسر إبراهيم في إحراز هدف تقدم الأهلي في الدقيقة ٨٠ بعد تصويبة من تريزيجيه من يسار منطقة الجزاء لصالح الأهلي لترتطم بالقائم الأيسر ليكملها ياسر إبراهيم داخل الشباك.