الدوري المصري.. عدي الدباغ يحرز الهدف الأول للزمالك في شباك الجونة

نجح مهاجم نادي الزمالك عدي الدباغ في إحراز الهدف الأول للقلعة البيضاء في شباك الجونة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

جاء الهدف في الدقيقة 28 بعد عرضية متقنة من ناصر ماهر سددها الدباغ في مرمي الجونة.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن التشكيل الذي يخوض به الأبيض مباراة الجونة، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

محمد صبحي.

أحمد فتوح.

حسام عبد المجيد.

محمد إسماعيل.

صلاح مصدق.

نبيل عماد دونجا .

عبد الله السعيد .

ناصر ماهر.

آدم كايد .

عبد الحميد معالي.

عدي الدباغ.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وعمر جابر وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وأحمد حمدي وأحمد شريف وشيكو بانزا وعمرو ناصر وناصر منسي.