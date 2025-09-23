قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به
لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد
الإغاثة الطبية بغزة تحذر من كارثة صحية جراء نقص الوقود داخل مستشفيات القطاع
بمشاركة 20 شيف.. مهرجان الرمان يجذب السياح بالغردقة
أبو العينين في مؤتمر دولي بالأمم المتحدة: مجموعة كليوباترا بدأت من الصحراء لتصبح كيانا عالميا يصدر لـ100 دولة
تحت سابع أرض يحصد أربع جوائز ويتصدّر أفضل مسلسل عربي في الموريكس دور
أبو العينين: تجربة مصر في التنمية وتحقيق الاستقرار خلال الـ 10 سنوات الماضية نموذج للدول الأفريقية
كأس إنتركونتيننتال.. بيراميدز يتفوق على أهلي جدة بعد مرور 30 دقيقة
استبعاد صلاح .. تشكيل ليفربول ضد ساوثهامبتون في كأس كاراباو
رئيس وزراء فلسطين: التحركات الدولية تمثل التزامًا بحل الدولتين ورفضًا لممارسات الاحتلال الإسرائيلي
المرشد الإيراني: رفعنا تخصيب اليورانيوم إلى 60% لتلبية احتياجاتنا وليس لصناعة قنبلة نووية
أبو العينين يعبر عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر حل الدولتين بالأمم المتحدة
بالصور

الحلقة الرابعة من "نور مكسور": تحالف غير متوقع بين نور وكريم.. ومفاجأة بعودة "Just You"

يوسف عمر
يوسف عمر
تقى الجيزاوي

شهدت الحلقة الرابعة من حكاية "نور مكسور"، آخر حكايات مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو"، أحداثًا متصاعدة ومفاجآت درامية غير متوقعة، خاصة مع المواجهة الأولى الكاملة بين نور (نور إيهاب) وكريم (يوسف عمر)، والتي قلبت موازين اللعبة بينهما.

بدأت الحلقة بمشهد يجمع نور بطبيبها النفسي، حيث تحكي له تفاصيل أزمتها الأخيرة، قبل أن تعود الأحداث إلى اللحظة الحاسمة من نهاية الحلقة الثالثة، حينما قامت نور بالإبلاغ عن كريم باعتباره تاجر مخدرات، وزعمت أن لديه مواد مخدرة في منزله. ورغم محاولاتها المتكررة للاتصال به لتحذيره قبل وصول الشرطة، إلا أن كريم وصل إلى منزله وخلد للنوم تاركًا هاتفه بعيدًا.

وفور مداهمة الشرطة لشقة كريم وتفتيشها، لم يعثروا على أي ممنوعات، وهنا تنقلب الأمور، إذ فوجئت نور بطرقات على باب شقتها، لتفتح وتجد كريم واقفًا أمامها، ما يدخلها في صدمة كبيرة بعدما كانت تظن أنه قُبض عليه.

ليفاجئها كريم باعتراف صريح بأنه تخلص من الصندوق الذي وضعت فيه المخدرات، مطمئنًا إياها بأنه ألقى به بعيدًا.

في مواجهة درامية مشحونة بين الاثنين، يكشف كريم أنه عرف نور منذ أول لقاء لهما في خناقة ركنة السيارة، وأنه منذ تلك اللحظة قرر مراقبتها ليفهم ما تريده، مؤكدًا أنه لم يسعَ للتقرب منها إلا بدافع الحب كما ادعى من قبل، وأراد أن يستغلها في مخططه للانتقام من والده رامي (حازم سمير).

ويبدأ كريم في سرد ماضيه مع والده، كاشفًا عن شخصية رامي القاسية والمدمرة؛ حيث كان مدمناً على القمار والخمر، يعنف زوجته (فيدرا) باستمرار، ويسرق أموالها وحقوقها، بل وطردها مع ابنها من المنزل في طفولته.

ويصف كريم والده بأنه نرجسي ومؤذٍ، طالما مثّل دور المثالي أمام الناس بينما كان يعذب أسرته في الخفاء.

ويكشف أيضًا أن والدته تعيش الآن في مصحة نفسية بسبب ما عانته من تعنيف رامي، وأنها أصيبت بحالة خرس مؤقت من شدة الصدمات.

وفي مشهد مؤثر، يستعيد كريم ذكريات مواجهة حادة بين والده ووالدته (فيدرا)، حين عاتبته على سحب مبالغ مالية كبيرة من حسابها، فاتهمها بالتدخل في شؤونه، قبل أن يعتدي عليها بالضرب بوحشية، في واحدة من اللحظات التي كشفت الجانب المظلم من شخصية رامي.

المفاجأة الأكبر جاءت بربط الأحداث مع حكاية أخرى من المسلسل؛ إذ اتضح أن المصحة التي تُعالج فيها نور هي نفسها التي ظهرت فيها تارا عماد بحكاية "Just You" بشخصية "سارة"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا عند عرضها، ليظهر الفنان عمرو جمال كضيف شرف وهو يزور والدته (سارة – تارا عماد) داخل المصحة، في مشهد أربك الجمهور وأعادهم إلى أجواء تلك الحكاية السابقة.

ودار حوار في مشهد جمع عمرو جمال بشخصية "سليم" من حكاية just you مع نور إيهاب بشخصية "نور" من حكاية "نور مكسور"؛ ويتحدث سليم مع نور خلال شرب الشاي في كافيتريا وحديقة المصحة، وتسأله نور عن حالة والدته سارة (تارا عماد) ويشرح لها حالتها واصابتها بمرض الذهان، كما تكشف له عن سبب وجودها في المستشفى بعد تعرضها لصدمة قوية، فيطلب منها الا تستسلم للمرض النفسي إطلاقا وينصحها عدة نصائح.

وفي تطور جديد، يتحالف كريم مع نور ضد والده، مقنعًا إياها أن خطتها السابقة كانت ستعود عليهم بالخسارة، إذ إن رامي يكره ابنه بالفعل وكان سيتخلص منهما بسهولة، ويقترح عليها خطة جديدة للانتقام منه، تقوم على الاستيلاء على أمواله وكشفه وحبسه، وفي نهاية الحلقة يعرض كريم الزواج على نور.

- حلقة مليئة بالتقلبات

الحلقة الرابعة من "نور مكسور" جاءت محمّلة بالمفاجآت والتصعيد الدرامي، حيث قلبت موازين اللعبة تمامًا بعد كشف حقيقة مخططات كريم، وربطت الأحداث بحكاية سابقة من العمل لتضيف بعدًا جديدًا للقصة. لتبقى التساؤلات مطروحة: ما الذي سيحدث في الحلقة الأخيرة؟ وهل سينجح نور وكريم في الانتقام من رامي أم أن المفاجآت لم تنتهِ بعد؟.

حكاية نور مكسور نور ايهاب يوسف عمر

