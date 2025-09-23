أحمد موسى يكشف تفاصيل مباحثات الرئيس السيسي ونظيره الرواندي

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن رواندا لديها تجربة مهمة جدًا في مجال القطاع الخاص، موضحًا أن هذا القطاع يدير نفسه حتى أصبحت رواندا متطورة في هذا المجال.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم الرئيس الرواندي في قصر الاتحادية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن عددًا من الاتفاقيات تم توقيعها خلال الزيارة، مشيرًا إلى أن المؤتمر الصحفي الذي عُقد شهد إشادة الرئيس السيسي بما جرى أمس في الأمم المتحدة.

وأوضح أن الرئيس السيسي تحدث عن أهمية التعاون مع دول حوض النيل، مؤكداً أن مصر ليس لديها مشكلة في التعاون ولكنها تتمسك بحقوقها المائية، مشيرًا إلى أن المياه تمثل مسألة وجودية لمصر.

وأشار إلى أن الرئيس الرواندي استعرض جهود مصر في دعم القضية الفلسطينية، وأشاد بدورها الكبير في الوقوف إلى جانب غزة.