وزير الحكم المحلي الفلسطيني: الاحتلال احتجز 3 مليارات دولار من أموال مواطنينا

أكد سامي حجاوي وزير الحكم المحلي الفلسطيني، أن المؤسسات الدولية تواجه صعوبة كبيرة في تقديم المساعدات بسبب الأوضاع في غزة.



وقال سامي حجاوي في تصريحات له على قناة " إكسترا نيوز"، :" نعمل في ظروف صعبة للغاية في ظل انتهاكات إدارة الاحتلال المستمرة".

وأكمل سامي حجاوي :" الوضع في قطاع غزة كارثي بسبب عدوان الاحتلال المستمر منذ 715 يوما ".

ولفت سامي حجاوي:" مقرات البلديات تعمل في ظروف صعبة للغاية بعد عرضها لأشكال مختلفةى من التدمير ".

وتابع سامي حجاوي :" 25 ألف فلسطيني اضطراو للنزوح بسبب الهجمات الإسرائيلية المستمرة على الضفة الغربية "، مضيفا:" الاحتلال الإسرائيلي احتجز أكثر من 3 مليارات دولار من أموال الفلسطينيين ".