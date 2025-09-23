أعطال متكررة.. الأمم المتحدة تثير الجدل تزامنا مع خطب حول غزة | فيديو

أثارت أعطال تقنية متكررة في أنظمة الصوت داخل قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة لتزامن هذه الانقطاعات مع كلمات عدد من الزعماء العالميين بشأن تطورات الحرب في غزة والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وشهدت القاعة أكثر من عطل صوتي خلال كلمات لكل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، ما أثار تساؤلات حول توقيت هذه المشكلات التقنية، لا سيما أنها وقعت أثناء مناقشات حساسة تتعلق بالقضية الفلسطينية.

فقد انقطع صوت الرئيس الإندونيسي بشكل مفاجئ أثناء حديثه عن نية بلاده إرسال قوات لحفظ السلام إلى غزة، ما أربك المترجم الفوري الذي توقف عن الترجمة لثوانٍ قبل أن يُستأنف البث الصوتي لاحقاً.

كما تعرض خطاب الرئيس التركي لعطل مماثل أثناء حديثه عن ما وصفه بـ"الإبادة المستمرة" في غزة، ودعوته للاعتراف الفوري بدولة فلسطين. وقال المترجم حينها: "لا يمكن سماع الرئيس، صوته اختفى"، قبل أن تعود الترجمة بعد إصلاح الخلل.

أما أبرز الانقطاعات فوقع مساء الإثنين، خلال إعلان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن اعتراف كندا الرسمي بدولة فلسطين، حيث قوبلت كلمته بتصفيق حار، لكن صوته انقطع فجأة بعد ذلك.

رد الأمم المتحدة

وفي ضوء الجدل، أوضحت إدارة الشؤون التقنية بالأمم المتحدة أن الأعطال سببها "مشكلات فنية في المعدات" داخل قاعة الجمعية العامة، التي استضافت خلال الأسبوع العشرات من الخطب ضمن أعمال الدورة السنوية رفيعة المستوى.

وأكدت الإدارة أنه "لا توجد أي مؤشرات على وجود تدخل متعمد أو تعطيل مقصود" للخطابات أو الترجمة الصوتية.