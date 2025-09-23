قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به
لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد
الإغاثة الطبية بغزة تحذر من كارثة صحية جراء نقص الوقود داخل مستشفيات القطاع
بمشاركة 20 شيف.. مهرجان الرمان يجذب السياح بالغردقة
أبو العينين في مؤتمر دولي بالأمم المتحدة: مجموعة كليوباترا بدأت من الصحراء لتصبح كيانا عالميا يصدر لـ100 دولة
تحت سابع أرض يحصد أربع جوائز ويتصدّر أفضل مسلسل عربي في الموريكس دور
أبو العينين: تجربة مصر في التنمية وتحقيق الاستقرار خلال الـ 10 سنوات الماضية نموذج للدول الأفريقية
كأس إنتركونتيننتال.. بيراميدز يتفوق على أهلي جدة بعد مرور 30 دقيقة
استبعاد صلاح .. تشكيل ليفربول ضد ساوثهامبتون في كأس كاراباو
رئيس وزراء فلسطين: التحركات الدولية تمثل التزامًا بحل الدولتين ورفضًا لممارسات الاحتلال الإسرائيلي
المرشد الإيراني: رفعنا تخصيب اليورانيوم إلى 60% لتلبية احتياجاتنا وليس لصناعة قنبلة نووية
أبو العينين يعبر عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر حل الدولتين بالأمم المتحدة
بالصور

فوائد غير متوقعة عند استخدام زيت الأرجان للشعر.. يعالج 7 مشاكل خطيرة

زيت الأرجان
زيت الأرجان

 يعد زيت الأرجان من اكثر المواد الطبيعية المناسبة لمختلف أنواع الشعر .. فما فوائده؟!

وفقا لما ذكره موقع verbproducts نكشف لكم أهم 7 فوائد لزيت الأرجان للشعر.

 

ترطيب عميق


زيت الأرجان غني بالأحماض الدهنية وفيتامين E، لذلك فهو يرطب ويغذي الشعر الجاف أو التالف بشكل طبيعي.

التحكم في التجعد

يعمل زيت الأرجان على ترويض التجعد والشعر المتطاير دون إثقال الشعر.

لمعان طبيعي المظهر

على عكس العديد من زيوت الشعر، لا يترك زيت الأرجان بقايا دهنية ولذلك يبدو شعرك لامعًا دون أن يبدو دهنيًا.

أفضل 5 زيوت طبيعية للعناية بالشعر واستعادة حيويته..

يزيل التشابك

يمكن للأحماض الدهنية الموجودة في زيت الأرجان أن تخترق جذع الشعرة وتغذيها من الداخل .


يحافظ على صحة فروة الرأس

يساعد تدليك زيت الأرجان في فروة رأسك على ترطيب فروة الرأس والحفاظ على جذور صحية.

قشرة الشعر مشكلة شائعة ومحرجة .. فما أسبابها؟ وكيف يمكن علاجها؟

الحماية من الأشعة البنفسجية والمواد الضارة 

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في زيت الأرجان على مكافحة الجذور الحرة، وحماية الشعر من الأضرار البيئية، مثل الأشعة فوق البنفسجية الضارة للشمس.

يحسن المرونة

من خلال تركيبته الغنية بالأحماض الدهنية الأساسية، يساعد زيت الأرجان الشعر على أن يصبح أكثر مرونة وأقل عرضة للكسر.

رحمة احمد
أضرار تناول رقائق البطاطس يوميًا
الماتشا
زيت الأرجان
