فوائد غير متوقعة عند استخدام زيت الأرجان للشعر.. يعالج 7 مشاكل خطيرة

يعد زيت الأرجان من اكثر المواد الطبيعية المناسبة لمختلف أنواع الشعر .. فما فوائده؟!

وفقا لما ذكره موقع verbproducts نكشف لكم أهم 7 فوائد لزيت الأرجان للشعر.

ترطيب عميق



زيت الأرجان غني بالأحماض الدهنية وفيتامين E، لذلك فهو يرطب ويغذي الشعر الجاف أو التالف بشكل طبيعي.

التحكم في التجعد

يعمل زيت الأرجان على ترويض التجعد والشعر المتطاير دون إثقال الشعر.

لمعان طبيعي المظهر

على عكس العديد من زيوت الشعر، لا يترك زيت الأرجان بقايا دهنية ولذلك يبدو شعرك لامعًا دون أن يبدو دهنيًا.

يزيل التشابك

يمكن للأحماض الدهنية الموجودة في زيت الأرجان أن تخترق جذع الشعرة وتغذيها من الداخل .



يحافظ على صحة فروة الرأس

يساعد تدليك زيت الأرجان في فروة رأسك على ترطيب فروة الرأس والحفاظ على جذور صحية.

الحماية من الأشعة البنفسجية والمواد الضارة

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في زيت الأرجان على مكافحة الجذور الحرة، وحماية الشعر من الأضرار البيئية، مثل الأشعة فوق البنفسجية الضارة للشمس.

يحسن المرونة

من خلال تركيبته الغنية بالأحماض الدهنية الأساسية، يساعد زيت الأرجان الشعر على أن يصبح أكثر مرونة وأقل عرضة للكسر.