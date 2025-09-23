حزب "المصريين": رواندا تُمثل سوقًا اقتصاديًا واعدًا للمنتجات المصرية

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، زيارة بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا لمصر، مؤكدًا أنها خطوة استراتيجية مهمة في مسار العلاقات المصرية الرواندية، وتُعبر عن رغبة البلدين في تعزيز التعاون المشترك على مختلف الأصعدة.

وقال "أبو العطا"، في بيان، إن هذه الزيارة الرسمية لرئيس جمهورية رواندا، بول كاجامي إلى مصر تُشكل حجر زاوية في بناء شراكة قوية ومستدامة بين البلدين، موضحًا أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي له، وما صاحبه من مراسم رسمية يؤكد على الأهمية التي توليها القاهرة لتعزيز علاقاتها مع كيجالي، ليس فقط على المستوى الثنائي، ولكن أيضًا في سياق الدور الإقليمي والدولي للبلدين، وهذه الزيارة تفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات حيوية تُسهم في تحقيق التنمية والازدهار المتبادل.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن الهدف الأساسي من الزيارة هو تعميق الروابط بين مصر ورواندا، فمصر بفضل موقعها الاستراتيجي وخبرتها الاقتصادية تُعد شريكًا أساسيًا لرواندا في سعيها لتحقيق التنمية، وفي المقابل تُقدم رواندا بكونها إحدى أسرع الاقتصادات نموًا في أفريقيا، فرصًا استثمارية واعدة للشركات المصرية وتُعتبر بوابة للقارة السمراء، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تُركز المباحثات على سُبل توسيع التعاون الاقتصادي، وقد يشمل ذلك توقيع اتفاقيات تجارية جديدة، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة في قطاعات مثل البنية التحتية، والطاقة، والزراعة، والتكنولوجيا، وهذا التعاون يُمكن أن يُسهم في تحقيق أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية.

ولفت إلى أن الزيارة تُعد فرصة لتنسيق المواقف بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية، حيث أن مصر ورواندا عضوان فاعلان في الاتحاد الأفريقي، وتعاونهما يُعزز من قدرة القارة على مواجهة التحديات المشتركة مثل تغير المناخ، والأمن الغذائي، والصراعات الإقليمية، مؤكدًا أن هذا التنسيق يُرسخ مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية.

وأكد أن زيارة رئيس جمهورية رواندا، بول كاجامي لمصر خطوة حكيمة وضرورية في مسار العلاقات الثنائية، وتُرسل رسالة واضحة حول التزام البلدين ببناء مستقبلٍ مشترك مبني على التعاون، والاحترام المتبادل، والعمل من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار في القارة الأفريقية.