برلمانية: التوسع في التعاون مع رواندا خطوة جادة نحو توطين الصناعة المصرية داخل القارة

أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العمل على زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة مع رواندا، تعكس اهتمام الدولة الحقيقي بتوسيع الحضور الصناعي المصري داخل الأسواق الإفريقية، وتعزيز التعاون مع الدول الصاعدة اقتصاديًا في القارة.

فرصة ذهبية للصناعات المصرية

وأشارت متى، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن رواندا تعد واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في إفريقيا، وتمتلك مناخًا استثماريًا واعدًا يمكن أن يشكل فرصة ذهبية للصناعات المصرية الراغبة في التوسع والتصدير، أو حتى إنشاء مصانع وشراكات إنتاجية على أرض رواندا.

وأضافت أن هذا التوجه يتماشى مع سياسة الدولة في توطين الصناعة، وتوسيع سلاسل القيمة والتصنيع المشترك، خاصة في قطاعات مثل الصناعات الغذائية، والدوائية، والمواد البنائية، والتي تحظى بطلب متزايد في الأسواق الإفريقية.

وشددت عضو لجنة الصناعة على أن تكامل الجهود بين القيادة السياسية، والحكومة، والبرلمان، والقطاع الخاص، هو السبيل الأمثل لتحويل هذه التوجهات إلى مشروعات حقيقية تعود بالنفع على الاقتصاد المصري، وتمنح الصناعة الوطنية فرصة للانطلاق خارج الحدود.

واختتمت متى تصريحها بالتأكيد على أن لجنة الصناعة بمجلس النواب تتابع هذا الملف عن كثب، وستعمل على توفير الدعم التشريعي اللازم لتسهيل دخول الصناعات المصرية إلى الأسواق الإفريقية، وتنفيذ رؤية الدولة في جعل مصر مركزًا صناعيًا وتصديريًا لإفريقيا.