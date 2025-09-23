قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خامنئي: لن نستسلم للضغوط وإيران ماضية في برنامجها النووي السلمي
في مؤتمر دولي بـ الأمم المتحدة.. أبو العينين يدعو لإنشاء نوادي أفريقية للتمويل والمعادن
اجتماع ثلاثي بين مصر واليونان وقبرص في نيويورك لتعزيز آلية التعاون ومناقشة القضايا الإقليمية
مصر والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز الشراكة وتطورات القضية الفلسطينية والنووي الإيراني
سفارة فرنسا في مصر تحتفي بالاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين وتصفه باللحظة التاريخية
بالمجان.. طريقة مشاهدة مباراة بيراميدز والأهلي السعودي في الإنتركونتننتال
أمير قطر: الهدف الحقيقي للحرب الإسرائيلية على غزة هو تدميرها بالكامل وتهجير أهلها
حماس: لسنا عقبة أمام اتفاق وقف إطلاق النار وندعو لتدخل دولي
أحمد موسى: ترامب لم يتحدث عن السلام نهائيا في الأمم المتحدة
أحمد موسى: ترامب يريد وجود قوة عربية في غزة ومصر لا تمانع
بث مباشر | أحمد موسى يكشف كواليس موقف الأمم المتحدة من إسرائيل
مصر وكوت ديفوار تبحثان تعزيز التعاون المشترك ومواجهة التحديات الإقليمية
برلمان

برلمانية: التوسع في التعاون مع رواندا خطوة جادة نحو توطين الصناعة المصرية داخل القارة

مصر وروندا
مصر وروندا
حسن رضوان

أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العمل على زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة مع رواندا، تعكس اهتمام الدولة الحقيقي بتوسيع الحضور الصناعي المصري داخل الأسواق الإفريقية، وتعزيز التعاون مع الدول الصاعدة اقتصاديًا في القارة.

 فرصة ذهبية للصناعات المصرية

وأشارت متى، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن رواندا تعد واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في إفريقيا، وتمتلك مناخًا استثماريًا واعدًا يمكن أن يشكل فرصة ذهبية للصناعات المصرية الراغبة في التوسع والتصدير، أو حتى إنشاء مصانع وشراكات إنتاجية على أرض رواندا.

وأضافت أن هذا التوجه يتماشى مع سياسة الدولة في توطين الصناعة، وتوسيع سلاسل القيمة والتصنيع المشترك، خاصة في قطاعات مثل الصناعات الغذائية، والدوائية، والمواد البنائية، والتي تحظى بطلب متزايد في الأسواق الإفريقية.

وشددت عضو لجنة الصناعة على أن تكامل الجهود بين القيادة السياسية، والحكومة، والبرلمان، والقطاع الخاص، هو السبيل الأمثل لتحويل هذه التوجهات إلى مشروعات حقيقية تعود بالنفع على الاقتصاد المصري، وتمنح الصناعة الوطنية فرصة للانطلاق خارج الحدود.

واختتمت متى تصريحها بالتأكيد على أن لجنة الصناعة بمجلس النواب تتابع هذا الملف عن كثب، وستعمل على توفير الدعم التشريعي اللازم لتسهيل دخول الصناعات المصرية إلى الأسواق الإفريقية، وتنفيذ رؤية الدولة في جعل مصر مركزًا صناعيًا وتصديريًا لإفريقيا.

