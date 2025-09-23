خبير استراتيجي: تصريحات ترامب عن الدولة الفلسطينية مأخوذة من مسؤولين إسرائيليين

أكد اللواء أركان حرب أسامة كبير، مستشار كلية القادة والأركان، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يوجه انتقادات مستمرة لإدارة الرئيس الحالي جو بايدن منذ مغادرته البيت الأبيض.

وأضاف كبير، خلال لقائه في برنامج الساعة 6 على قناة الحياة، أن تصريح ترامب الأخير بشأن أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يُعد "جائزة لحماس" ليس من صياغته الشخصية، بل هو اقتباس من تصريحات وزير الشؤون الخارجية الإسرائيلي.

وأوضح أن هناك خطاباً متصاعداً داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية يهاجم فكرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ويصورها على أنها تهديد لما يسمى "حرية العالم".

وأشار مستشار كلية القادة والأركان، إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو تمثل الواجهة اليمينية المتطرفة داخل إسرائيل، وتُعد امتدادًا لحزب اليمين في الولايات المتحدة، الذي يرتبط ترامب به ارتباطًا وثيقًا.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي كثيرًا ما يستخدم نفس المصطلحات التي يرددها المتطرفون في إسرائيل، دون تغيير، في محاولة لمجاراة هذا التيار سياسياً، دون أن يُتهم بتقليدهم أو تبني خطابهم بشكل مباشر.