"مايلي" يقود هجوم بيراميدز أمام أهلي جدة في بطولة كأس انتركونتيننتال

أ ش أ

أعلن الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة أهلي جدة السعودي، مساء اليوم /الثلاثاء/، على ملعب "الجوهرة المشعة" في جدة، ضمن منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال.



ويقود هجوم بيراميدز في لقاء اليوم، الكونغولي فيستون مايلي، وبجانبه محمود زلاكا، فيما يتواجد البرازيلي إيفرتون دا سيلفا على مقاعد البدلاء.



ويضم تشكيل بيراميدز ، أحمد الشناوي في حراسة المرمي ،ومحمد حمدي ،أسامة جلال ، أحمد سامي ومحمد الشيبي في خط الدفاع.



وفي خط الوسط: مهند لاشين ، بلاتي توريه ، أحمد عاطف قطة وكريم حافظ ، أما خط الهجوم فيضم كلا من: محمود زلاكا وفيستون مايلي.