ماكرون يطالب بتوسيع مجلس الأمن: لا يجب أن يخضع العالم لـ«شريعة الغاب»
رحيل ميرفت زعزع .. نقابة المهن التمثيلية: فقدنا أيقونة الاستعراضات المسرحية
بدون محمد صلاح .. ليفربول يهزم ساوثهامبتون ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس كاراباو
شوبير يُهنئ بيراميدز بكأس إنتركونتيننتال .. ماذا قال؟
بعد وصولها لـ 25 جنيهًا .. موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق
دعاء التعار.. كلمات لا ترد في جوف الليل
نبحث وقف الحرب وربما نُنهيها الآن.. ترامب: الاجتماع مع قادة الدول العربية والإسلامية كان عظيمًا
وزير الخارجية الهولندي يُحذّر: غزة تختنق .. وإسرائيل مطالَبة بخطوات عاجلة
الرئيس اللبناني: أتحدث عن حقوق الإنسان بينما شعبي يُقتــ.ـل وأرضي ما زالت مُحتلة
النصر يكتسح جدة برباعية ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين
رحيل أيقونة السينما العالمية كلاوديا كاردينالي عن عمر يناهز 87 عامًا
لأول مرة بمستشفى كفر شكر.. نجاح أول جراحة أورام متقدمة في عملية معقدة بالغدة النكفية
أخبار البلد

الإنارة والنظافة.. توجيهات صارمة من وزيرة التنمية المحلية لإعادة الانضباط بممشى دهب السياحي|صور

جولة مفاجئة لوزيرة التنمية المحلية بدهب
جولة مفاجئة لوزيرة التنمية المحلية بدهب

تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، الممشى السياحي وعددًا من المناطق الحيوية بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، في جولة ليلية مفاجئة مساء الثلاثاء، وذلك في إطار زيارتها الميدانية للمدينة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين، والمساهمة في تحسين الصورة الحضارية لمدينة دهب باعتبارها أحد أهم المقاصد السياحية المصرية.

جاء ذلك بحضور السيد ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور محمد علام، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

وخلال جولتها، وجهت وزيرة التنمية المحلية رئيس مجلس المدينة بسرعة إزالة كافة الإشغالات والمعوقات من الممشى السياحي لتسهيل حركة المواطنين والسائحين، ورفع أي تعديات على حرم الطريق العام، وإعادة الانضباط وتحسين المظهر الحضاري.

كما وجهت الدكتورة منال عوض بإنارة كافة أعمدة الإنارة بالممشى السياحي، بما يضمن تعزيز عوامل الأمن والسلامة للرواد، وتهذيب الأشجار للحفاظ على المظهر الجمالي ومنع إعاقة الحركة.

وطالبت الوزيرة رئيس جهاز تنظيم المخلفات بفحص ومراجعة عقود شركات النظافة المسؤولة عن أعمال النظافة في المدينة والممشى وبعض المناطق الحيوية، والتأكد من مدى التزامها ببنود العقود المبرمة، ورفع كفاءة منظومة النظافة العامة.

وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة التواجد الميداني المستمر للأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والعمل على حلها ميدانيًا.

وخلال الجولة التفقدية، تم رفع عدد من الإشغالات والمخلفات والتعديات على حرم الممشى، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما أصدرت الوزيرة توجيهاتها لرئيس مجلس المدينة بضرورة التعامل بحزم مع أي مخالفات، وتنفيذ حملات مكثفة لرفع جميع الإشغالات وإزالة أي تعديات تشوه المظهر العام أو تعيق حركة السيارات والمارة.

التنمية المحلية منال عوض دهب جولة مفاجئة

بطاقة التموين

لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقه قمة جديدة| انخفاض أسعار الذهب الان.. وهذه قيمة عيار 21

مواعيد غلق المحلات في الشتاء2025

خلال أيام.. موعد تطبيق غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2025

رحمة احمد

تضخم في الكبد.. نقل الفنانة رحمة أحمد إلى المستشفى |خاص

محمد صلاح

فيفا يفاجئ محمد صلاح عقب خسارة الكرة الذهبية 2025.. ماذا حدث؟

الرئيس الفرنسي مع الشرطي

فيديو لإحراج رئيس دولة.. الشرطة الأمريكية توقف سيارة ماكرون لأجل مرور ترامب

النادي الأهلي

القرار قيد الدراسة.. المرشح لتدريب الأهلي ينهي تعاقده مع عملاق البرتغال

وزير التربية والتعليم

لطلاب أولى ثانوي | 3 قرارات جديدة بشأن البكالوريا والثانوية العامة الآن

صورة أرشيفية

الاعترافات الدولية بفلسطين| الغرب يكسر عقود الانحياز لإسرائيل ويفتح مرحلة جديدة للصراع.. خبير يعلق

الأزهر والقومي لذوي الإعاقة يطلقان مبادرة لتأهيل الدعاة بلغة الإشارة

الأزهر والقومي لذوي الإعاقة يطلقان مبادرة لتأهيل الدعاة بلغة الإشارة وتدشين منصة لخدمة الصم وضعاف السمع.. صور

الشاب الكفيف شنودة

يعمل في ورشة لحام.. الشاب الكفيف شنودة بالمنيا: أتمنى شراء موبيل للمذاكرة والالتحاق بكلية الهندسة.. شاهد

بالصور

تكريم أنغام على مسرح رويال ألبرت فى لندن .. صور

هذه العشبة تزيل السموم وتعالج الأمراض المزمنة

سلاح ذو حدين .. احم نفسك من أضرار الماتشا بهذه الحيل

عملتها من جديد .. فتاة تعيد الأسورة الفرعونية للحياة | تفاصيل

وفاة مفتي المملكة

رحيل قامة دينية كبيرة.. وفاة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

طلاق مسلم ويارا

​مش مسامح أمي وأختي.. شقيقة مسلم تهاجمه وتصفه بـ المجنون

جوائز الكرة الذهبية

جوائز الكرة الذهبية 2025 .. مفاجآت بالجملة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

