الإنارة والنظافة.. توجيهات صارمة من وزيرة التنمية المحلية لإعادة الانضباط بممشى دهب السياحي|صور

تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، الممشى السياحي وعددًا من المناطق الحيوية بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، في جولة ليلية مفاجئة مساء الثلاثاء، وذلك في إطار زيارتها الميدانية للمدينة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين، والمساهمة في تحسين الصورة الحضارية لمدينة دهب باعتبارها أحد أهم المقاصد السياحية المصرية.

جاء ذلك بحضور السيد ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور محمد علام، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

وخلال جولتها، وجهت وزيرة التنمية المحلية رئيس مجلس المدينة بسرعة إزالة كافة الإشغالات والمعوقات من الممشى السياحي لتسهيل حركة المواطنين والسائحين، ورفع أي تعديات على حرم الطريق العام، وإعادة الانضباط وتحسين المظهر الحضاري.

كما وجهت الدكتورة منال عوض بإنارة كافة أعمدة الإنارة بالممشى السياحي، بما يضمن تعزيز عوامل الأمن والسلامة للرواد، وتهذيب الأشجار للحفاظ على المظهر الجمالي ومنع إعاقة الحركة.

وطالبت الوزيرة رئيس جهاز تنظيم المخلفات بفحص ومراجعة عقود شركات النظافة المسؤولة عن أعمال النظافة في المدينة والممشى وبعض المناطق الحيوية، والتأكد من مدى التزامها ببنود العقود المبرمة، ورفع كفاءة منظومة النظافة العامة.

وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة التواجد الميداني المستمر للأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والعمل على حلها ميدانيًا.

وخلال الجولة التفقدية، تم رفع عدد من الإشغالات والمخلفات والتعديات على حرم الممشى، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما أصدرت الوزيرة توجيهاتها لرئيس مجلس المدينة بضرورة التعامل بحزم مع أي مخالفات، وتنفيذ حملات مكثفة لرفع جميع الإشغالات وإزالة أي تعديات تشوه المظهر العام أو تعيق حركة السيارات والمارة.