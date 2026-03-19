وزير الري يوجه برفع درجة الاستعداد والجاهزية بكافة أجهزة الوزارة خلال إجازة "عيد الفطر المبارك"



أصدر الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى توجيهاته للساده قيادات الوزارة والسادة رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات ومديرى عموم الرى بالمحافظات برفع درجة الإستعداد والجاهزية بكافة أجهزة الوزارة خلال أجازة "عيد الفطر المبارك"، موجها ببذل كل ما يلزم من جهد ومواصلة المتابعة من كافة العاملين فى مختلف المحافظات لضمان استيفاء كافة المناسيب والتصرفات المائية المطلوبة .

وقد وجه الدكتور سويلم برفع درجة الإستعداد وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات لضمان حسن سير العمل بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية، واستمرار التواصل الهاتفى بين كافة القيادات والمسئولين بالوزارة على كافة المستويات الوظيفية خلال أيام الأجازة، واتخاذ الإجراءات الإستباقية لمواجهة أي حالات طارئة قد تؤثر على المنظومة المائية .

كما وجه سيادته بقيام أجهزة الوزارة المعنية بمتابعه المناسيب والتصرفات الماره في الشبكة على مدار الساعة واتخاذ كافة الإجراءات لضمان الإستقرار المائي بالشبكة ومنع حدوث اي ازدحامات، وتوفير كافة الاحتياجات المائية وتحقيق الدرجات والتصرفات الآمنة لمحطات مياه الشرب المطلوبة خلال فتره الاجازة، والمرور على الطبيعة لمتابعة الإلتزام بمناوبات الرى وخطط توزيع المياه المقررة خلال أيام العيد، ومتابعة أعمال التطهيرات الجارية، والإطمئنان على قطاعات وجسور المجارى المائية، والتشديد على جاهزية الحفارات وغيرها من المعدات للتعامل مع أي طارئ، وجاهزية جميع محطات الرفع وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، مع تجهيز وحدات الطوارئ النقالى للتعامل مع أي طوارئ .

كما شدد الدكتور سويلم على إستمرار المتابعة على مدار الساعة لرصد أى شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتصدى الفورى لها وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن .

وكل عام ومصر والمصريين بكل خير .