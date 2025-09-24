السيطرة على حريق فى منزل بأسوان دون إصابات أو خسائر بالأرواح

نجحت جهود رجال الحماية المدنية بأسوان فى السيطرة على حريق إندلع فى منزل بقرية سلوا بمركز كوم أمبو شمال أسوان ، قبل امتداده إلى المنازل المجاورة وذلك دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح .

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بأسوان إخطاراً بنشوب حريق فى منزل بقرية سلوا بمركز كوم أمبو، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء ، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المنازل المجاورة، وذلك دون إصابات أو خسائر فى الأرواح .

السيطرة على حريق

فيما شهدت قرية كلح الكرنك بمركز إدفو شمال أسوان اندلاع حريق داخل منزل ، وعلى الفور تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة وذلك دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح .

وترجع التفاصيل عندما تلقت وحدة الحماية المدنية بمركز إدفو شمال أسوان إخطارا يفيد باندلاع حريق داخل منزل بقرية كلح الكرنك ويجاوره رقعة زراعية.

وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الحريق للسيطرة عليه قبل امتداده بالقرية بشكل أكبر ، ولم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح ، وتم تحرير محضر بالواقعة .