وزير النفط الإيراني يتحدى أوروبا: مبيعاتنا ستستمر للصين حتى إذا عادت العقوبات
مصادر طبية: 60 شهيدًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
وزير الصحة يتابع مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية ويشدد على تعزيز الرقابة وسرعة التوزيع
أول تعليق من رئيس الفيفا على تتويج بيراميدز بكأس القارات الثلاث
إيطاليا تدين هجوم إسرائيل على أسطول المساعدات المتجهة إلى غزة
الأعلى للتعليم التكنولوجي يعلن نتائج التقديم المباشر لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية وWE
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-9-2025 بمحافظات الجمهورية
بيلبس حريمي واسمه كنزي.. سقوط شاب يمارس الفجور داخل ناد صحي بالمهندسين
رئيس سنغافورة يزور المتحف القومي للحضارة المصرية
طبلة ومزمار ورقص في الفصول .. فيديو يثير الجدل داخل مدرسة بالاسكندرية
الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لإعادة فتح معبر الكرامة
أركن على جنب ..ماكرون في موقف محرج في شوارع نيويورك
اقتصاد

افتتاح أول مركز بيانات بمشروع "ستارغيت" الأمريكي للذكاء الاصطناعي في تكساس

تراهن شركتا أوبن إيه آي وأوراكل بقوة على مستقبل الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، بإطلاق الموقع الرئيسي لبرنامج "Stargate" بقيمة 500 مليار دولار، وهو مشروع شامل لتطوير البنية التحتية لتأمين الحوسبة اللازمة لدعم مستقبل الذكاء الاصطناعي.

ويعمل الموقع الأول في مدينة أبيلين بولاية تكساس، على بُعد حوالي 180 ميلاً غرب دالاس، وهو مزود ببنية تحتية من Oracle Cloud ورفوف من شرائح إنفيديا.

ويُعد مركز البيانات، الذي تستأجره شركة أوراكل، أحد أبرز المعالم المعمارية التي برزت نتيجةً للطفرة غير المسبوقة في الطلب على البنية التحتية لدعم الذكاء الاصطناعي. ووفقاً لتقديرات بنك HSBC هذا الأسبوع، تم التخطيط لاستثمارات تتجاوز تريليوني دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي حول العالم.

وتقود أوبن إيه آي هذا التوجه. فإلى جانب مشروع Stargate، أعلنت الشركة الناشئة يوم الاثنين عن صفقة استثمار في الأسهم مع شركة إنفيديا، والتي ستضيف مراكز بيانات تُقدر قيمتها بنحو 500 مليار دولار في السنوات القادمة. 

ومنذ عام 2019، استثمرت مايكروسوفت مليارات الدولارات في أوبن إيه آي، مقدمةً كميات ضخمة من أرصدة Azure. بالإضافة إلى ذلك، تتعاقد أوبن إيه آي مع شركات سحابية أصغر لتوفير سعة حوسبة إضافية والمساعدة في تشغيل بنيتها التحتية.

أحد المباني في موقع أبيلين جاهز للعمل، بينما يوشك مبنى آخر على الاكتمال. وقالت المديرة المالية لشركة أوبن إيه آي، سارة فريار، لشبكة CNBC، أن حرم المشروع لديه القدرة على التوسع في نهاية المطاف إلى ما يزيد عن غيغاواط من السعة. ستكون هذه الكهرباء كافية لتشغيل حوالي 750 ألف منزل أميركي.

وتعد خطط بناء مركز البيانات مهمة بما يكفي لدرجة أن الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، انخرط شخصياً في مفاوضات اللحظة الأخيرة مع الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آب، سام ألتمان، خلال عطلة نهاية الأسبوع للانضمام إلى العمل، وفقاً لما ذكرته CNBC في وقت سابق من يوم الثلاثاء.

وقالت فريار: "بدأ الناس يدركون الحجم الهائل الذي سيتطلبه المشروع. نحن في بداية الطريق هنا في أبيلين بتكساس، لكنكم سترون هذا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وخارجها".

وذكرت أن حجم بناء المشروع كان ضرورياً لتوفير كمية الحوسبة اللازمة لتشغيل نماذج أوبن إيه آي.

وأضافت فريار: "ما نشهده اليوم هو أزمة حوسبة هائلة. لا توجد حوسبة كافية للقيام بكل ما يمكن للذكاء الاصطناعي القيام به".

